Helene Fischer fand Echo-Auftritt von Kollegah und Farid Bang "beschämend"

Berlin. Auf der Bühne bei der Echo-Verleihung am vergangenen Donnerstag ließ sie sich noch nichts anmerken, nun aber stimmt auch Helene Fischer (33) in die Kritik an der Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang ein. Sie habe die Auszeichnung der beiden Rapper und ihren Auftritt als "unangemessen und beschämend" empfunden, schreibt die Schlagersängerin in einem Facebook-Beitrag.

"Den Echo zu gewinnen ist vielleicht das eine, die beiden dort auch noch auftreten und ihre Show machen zu lassen, fand ich persönlich bedrückend", heißt es in dem Post weiter. Zum einen verurteilt Fischer, dass die Rapper durch ihre Provokationen noch mehr Aufmerksamkeit haben generieren können. Zum anderen sei die Bedeutung des Echos "komplett in den Hintergrund" getreten.

Helene Fischer sieht "ethische Grenze klar überschritten"

Fischer findet deutliche Worte in Richtung der Echo-Veranstalter , die sie dafür verurteilt, "gewaltverherrlichenden, antisemitischen, homophoben und frauenverachtenden Texten ein Podium geboten" zu haben. Ihre Forderung: "Ich hoffe sehr, dass alle Verantwortlichen die Umsetzung des Echo überdenken, denn für mich wurde in diesem Jahr eine ethische Grenze klar überschritten."

Das mit dem Echo ausgezeichnete Rap-Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" von Farid Bang und Kollegah enthält Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow". Die Verleihung hatte eine Debatte über Antisemitismus im Deutschrap und in der Kunst generell angestoßen.

Helene Fischer bei der Echo-Verleihung in Berlin am vergangenen Donnerstag. Die Schlagersängerin wurde schon zum 17. Mal mit einem Echo ausgezeichnet.

Mehrere Preisträger wollen ihre Trophäen zurückgeben, außer Marius Müller-Westernhagen aber meist aus dem Klassik-Bereich. Campino hatte die Rapper noch auf der Bühne beim Echo in seiner Rede kritisiert. Der Bundesverband Musikindustrie hat den Preis für das Rap-Album mittlerweile als Fehler bezeichnet und will die als kommerziell kritisierte Verleihung überarbeiten.

Helene Fischer ist Rekordpreisträgerin beim Echo, in diesem Jahr wurde ihr die Trophäe bereits zum 17. Mal verliehen. Die Preise zurückzugeben, wie es andere Künstler getan haben, kommt für sie aber offenbar nicht in Frage. In ihrem Facebook-Post schreibt sie allenfalls, dass man auf den Preis "über viele Jahre stolz sein konnte" und dass sie sich "über jeden einzelnen sehr gefreut" habe.

Sponsoren und Beiräte ziehen sich vom Echo zurück

Nach dem Rückzug des Deutschen Kulturrats kündigte am Mittwoch auch der Präsident des Deutschen Musikrates, Martin Maria Krüger, seinen Austritt aus dem Echo-Beirat an. Die Entscheidung des Gremiums, das umstrittene Album nicht aus dem Echo-Rennen zu nehmen, sei ein Fehler gewesen.

Zuvor hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dem Beirat Versagen vorgeworfen. Auch der Safthersteller Voelkel kündigte am Mittwoch seinen Rückzug als Echo-Sponsor an. Das niedersächsische Unternehmen hatte für die Preisverleihung am Donnerstag vergangener Woche Geld, Saft und Kühlschränke bereitgestellt.

Wegen der Debatte will die Plattenfirma BMG eine Kampagne gegen Antisemitismus starten. Die Musikrechte-Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann schiebt das Projekt mit rund 100.000 Euro an, wie BMG am Donnerstag in Berlin mitteilte. "Gemeinsam mit sachverständigen Organisationen sollen Projekte zur Bekämpfung der besorgniserregenden Entwicklung an Schulen ausgesucht werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Schwerpunkt dabei soll in Berlin liegen.

Plattenfirma stellt sich hinter Kollegah und Farid Bang

Die Bertelsmann Music Group (BMG) hatte in Kooperation mit den Musik-Labels Banger Musik und Alpha Music Empire von Farid Bang und Kollegah das umstrittene Album veröffentlicht. In einer Stellungnahme hatte sich BMG hinter die Künstler gestellt. "Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst, und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht", teilte die Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann am Mittwoch auf Anfrage in Berlin mit.

Und weiter: "Zweifellos haben einige Songtexte auf JBG3 viele Menschen zutiefst verletzt. Andererseits waren viele Menschen ganz klar nicht so sehr verletzt, insofern, dass es zu einem der meistverkauften Alben des vergangenen Jahres in Deutschland wurde."

