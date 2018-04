Amokfahrt endet mit drei Toten und vielen Verletzten

Die Sperrungen in der Münsteraner Innenstadt dauerten bis in die Nacht an

Münster/Hamburg. Eine Attacke mit einem Kleintransporter im westfälischen Münster endet am Sonnabend für drei Menschen mit dem Tod. Der Täter hatte den Wagen am Nachmittag gezielt in eine Gruppe von Menschen gelenkt, die an der Gaststätte "Kiepenkerl" in der Münsteraner Innenstadt saßen. Zwei Menschen wurden durch die Wucht des Aufpralls getötet. Im Anschluss an die Tat nahm sich der Fahrer des Wagens selbst das Leben.

Laut einem Sprecher der Polizei Münster gab es 20 Verletzte, sechs davon schwer. Einige von ihnen sollen noch in Lebensgefahr schweben. Zur Identität der Todesopfer konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Zur Identität des Täters gibt es übereinstimmende Medienangaben, die Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bestätigte: Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich um einen 48 Jahre alten Deutschen halten. Dieser sei, so heißt es verschiedentlich, in der Vergangenheit durch psychische Labilität aufgefallen. Reul betonte: "Es spricht im Moment nichts dafür, dass es einen islamistischen Hintergrund gibt."

Täter soll "Selbstmord angedeutet" haben

Der Hintergrund und ein mögliches Motiv für die Amokfahrt werden laut Reul noch untersucht, man ermittele in alle Richtungen. Nach Informationen der "Westfälischen Nachrichten" hatte sich der Täter Ende März bei Bekannten per E-Mail verabschiedet und "quasi einen Selbstmord angedeutet". Laut "heute-journal" soll es Kontakte ins rechtsextreme Millieu gegeben haben. Augenzeugen berichteten, dass der Wagen nur in die Innenstadt habe gelangen können, weil ein Sperrpfeiler für Bauarbeiten entfernt worden sei.

Auch noch am späten Abend dauerten die Untersuchungen der Polizei im direkten Umfeld des Tatorts an: In dem Tatfahrzeug war ein von der Polizei nicht näher beschriebener "verdächtiger Gegenstand" gefunden worden. Auch die Durchsuchung der Wohnung des Täters war gegen 23 Uhr noch nicht abgeschlossen.

Durchsuchungen dauern bis in die Nacht an

Laut "Westfälischer Nachrichten" können Bewohner umliegender Wohnungen ebenso wie die Anwohner rund um den Tatort nicht in ihre Wohnungen zurückkehren, so lange die polizeilichen Maßnahmen andauern. Eine Aufnahmestelle für sie wurde im Stadttheater eingerichtet. Augenzeugenberichte, denen zufolge zwei weitere Menschen aus dem Tatfahrzeug geflüchtet seien, scheinen sich zunächst nicht bestätigt zu haben. In der Wohnung des mutmaßlichen Täter soll die Polizei laut "Spiegel Online" eine weitere Waffe, ein Sturmgewehr gefunden haben.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am Sonntag in Münster erwartet, um sich nach der tödlichen Amokfahrt ein Bild von der Lage zu machen. Laschet werde sich vor Ort informieren und den Helfern in Münster seinen Dank zum Ausdruck bringen, sagte ein Sprecher. Der Regierungschef wird demnach am späten Vormittag in Münster erwartet. Im Münsteraner Paulus-Dom wird es am Sonntagabend einen ökumenischen Gedenkgottesdienst geben. Bereits am Sonnabend hatten sich Politiker und Prominente entsetzt über die Tat geäußert und ihr Beileid bekundet. (mit Material von dpa)

Der Innenstadtbereich in Münster rund um die beliebte Gaststätte Kiepenkerl ist am Samstag weiträumig abgesperrt worden. Ein Kleintransporter war am Nachmittag in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen starben, darunter auch der Täter. Foto: Katharina Weber / fmg

Hunderte Polizisten und Rettungskräfte waren im Einsatz. Foto: - / dpa

Die Polizei sprach zudem von etwa 20 Verletzten. Foto: - / dpa

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: - / dpa

Passanten blieben an der Polizeiabsperrung stehen. Foto: HANDOUT / REUTERS/



Die Lage war lange unübersichtlich. Die Polizei bat die Bürger, den Innenstadtbereich zu meiden. Foto: - / dpa

Einsatzfahrzeuge der Polizei positionierten sich in der Innenstadt. Foto: - / dpa

Die Polizei richtete eine Anlaufstelle für die Presse ein. Foto: HANDOUT / REUTERS/

Auch schwer bewaffnete Polizisten ... Foto: Gilbert Schomaker

... sicherten den Bereich rund um die Einsatzstelle. Foto: Bernd Thissen / dpa



Überall in der Innenstadt waren sie unterwegs. Foto: Bernd Thissen / dpa

Auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren im Einsatz. Foto: Bernd Thissen / dpa

