Auf einer Kirmes im französischen Lyon ist am Samstag ein 40-Jähriger an einem Karussell gestorben. Es sei plötzlich zusammengesackt.

In Frankreich ist es am Samstag zu einem Kirmesunglück gekommen. (Symbolbild)

Lyon. Bei einem Kirmesunglück in Frankreich ist ein 40-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag an einem Fahrgeschäft in Neuville-sur-Saône nördlich von Lyon, wie die zuständige Präfektur mitteilte.

Ein Achtjähriger wurde ins Krankenhaus gebracht. Die kleine Kirmes wurde geschlossen, eine Untersuchung soll die Ursache des Unglücks klären. Die Regionalzeitung "Le Progrès" zitierte Zeugen, dass das Fahrgeschäft plötzlich zusammengesackt sei. (dpa)



