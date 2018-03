Karfreitg: Das ist an diesem Feiertag verboten

Berlin. Der Karfreitag gilt als einer der höchsten christlichen Feiertage, wobei es dabei allerdings traditionell weniger um euphorisches Feiern geht als um stilles Gedenken. Als stiller Feiertag bringt der Karfreitag daher auch gesetzlich einige Verbote mit sich. Wir zeigen, was verboten ist – und warum.

Wessen wird an Karfreitag gedacht?

Jesus, der Sohn Gottes, wurde der biblischen Überlieferung nach an diesem Tag in Jerusalem gekreuzigt. Daher auch der Name des Feiertags: Das "Kar" im Wort Karfreitag entstammt dem althochdeutschen Wort "kara", das so viel bedeutet wie Jammer, Kummer, Trauer oder Wehklage.

Schon seit dem frühen Christentum wird der Freitag vor Ostern daher als Tag des Gedenkens, der Buße und des Fastens begangen. In vielen christlich geprägten Ländern wird auf Vergnügungsveranstaltungen verzichtet.

Was darf in Deutschland nicht stattfinden?

Es gilt ein bundesweites Tanzverbot, genauso sind Musik- und Sportveranstaltungen untersagt. Das betrifft Konzerte und Diskotheken genauso wie etwa Volksfeste, Zirkusse, Märkte, Messen, Kneipen und Theater, in denen Programme mit Musik nicht stattfinden dürfen. Das Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga wird am Samstag nachgeholt.

Je nach Bundesland werden diese Verbote allerdings unterschiedlich durchgesetzt. Wenig überraschend gelten die Verbote in Bayern am längsten: Dort darf bereits ab 2 Uhr morgens am Gründonnerstag bis um 24 Uhr am Karsamstag nicht getanzt werden.

Am liberalsten hingegen ist in dieser Hinsicht Berlin. Dort gilt das Tanzverbot nur an Karfreitag – und das auch nur von 4 bis 21 Uhr. Viele Clubs und Kneipen ignorieren das Verbot allerdings ganz – und haben auch eine relativ große Chance, dabei straffrei auszugehen. Auch auf der Hamburger Reeperbahn nimmt man es mit der Durchsetzung des Gesetzes nicht ganz so genau.

Museen, Kunstausstellungen und Zoos bleiben hingegen in der Regel überall geöffnet.

Kann man an Karfreitag einkaufen gehen?

Ja, aber nicht überall. Weil Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag ist, bleiben die allermeisten Geschäfte zu – Supermärkte, Drogeriemärkte, auch Wettbüros. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen.

Supermärkte an Bahnhöfen oder Flughäfen dürfen an Karfreitag geöffnet sein. Immerhin für fünf Stunden öffnen können an diesen Tagen auch Blumenläden und Bäckereien, die eine Gaststättenkonzession besitzen. Restaurants haben zum Teil zwar angepasste Öffnungszeiten, müssen sich generell aber an kein Verbot halten.

Tankstellenbesitzer können selbst entscheiden, ob sie arbeiten wollen oder nicht. Wer Medikamente braucht, muss auf eine Notfall-Apotheke zurückgreifen.

Ist mein Fernsehprogramm auch betroffen?

Ja. Etwas mehr als 700 Filme dürfen an Karfreitag nicht gezeigt werden, weil sie dem Geist des Osterfests nicht entsprechen. Dazu gehören Filme, die für die Prüfer der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) "dem Charakter dieser Feiertage so sehr widersprechen, dass eine Verletzung des religiösen und sittlichen Empfindens zu befürchten ist."

Dass religionskritische beziehungsweise satirische Filme wie "Das Leben des Brian" von Monty Python keine Feiertagsfreigabe erhalten haben, überrascht vor diesem Hintergrund weniger. Allerdings zeugt die Liste der nicht freigegebenen Filme auch von einer Reihe unverständlicher Verbote. Zum Beispiel darf auch "Heidi in den Bergen", ein süßer Zeichentrickfilm von 1975, nicht gezeigt werden.

Ändern sich die Verbote von Jahr zu Jahr?

Es gibt nicht unbedingt regelmäßig Änderungen, zumindest aber wird jedes Jahr in vielen Bundesländern und Kommunen über Auslegung und Strenge des Feiertagsgesetzes gestritten.

Sogar in Bayern wurde ein wenig am Feiertagsgesetz gerüttelt, nachdem es Kritik gegeben hatte. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die besonders strikte Regelung Ende 2016 für verfassungswidrig. Veranstaltungen dürfen nun zumindest nicht mehr von vornherein verboten werden.

In Bochum setzt sich die Initiative "Religionsfrei im Revier" seit 2013 demonstrativ gegen die Feiertagsverbote ein. Immer an Karfreitag lädt die Initiative zur Aufführung des verbotenen Films "Das Leben des Brian" in eine Veranstaltungshalle an der Kneipenmeile Bermudadreieck.

Gegen ein 2014 verhängtes Bußgeld (100 Euro) hatten sich die Organisatoren durch die Instanzen geklagt, bis sie vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen wurden. In diesem Jahr wird der Film erstmals mit einer Ausnahmeregelung gezeigt. Den erneuten Gang vor die Gerichte können sie sich also erst mal sparen.

Ein ebenfalls immer wiederkehrender Streitfall: die Osterwiese in Bremen. Die Schausteller des Volksfests (23. März bis 8. April) haben erneut kritisiert, dass sie an Karfreitag ihre Geschäfte schließen müssen. Ein Bremer SPD-Politiker hat sogar eine Online-Petition ins Leben gerufen, mit der er erreichen will, dass es im Land Bremen künftig keine stillen Feiertage mit Einschränkungen für Veranstaltungen mehr gibt. Verbote für Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag sollten gestrichen werden, heißt es darin. (ba/dpa/epd)

