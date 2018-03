Flüchtlinge auf A1 aus Kühl-Laster gerettet

Schwerte/Dortmund. Die Polizei hat am Montag acht Flüchtlinge aus einem Kühltransporter gerettet. Zuerst hatte der WDR darüber berichtet.

Auf dem A1-Rastplatz bei Schwerte-Lichtendorf Richtung Bremen hatte der litauische Fahrer des Lkw (beladen mit Blumenkohl) angehalten, weil er Klopfgeräusche aus dem Laster gehört hatte. Weil er aber nur schlecht Deutsch spreche, habe er einen anderen Lkw-Fahrer gebeten, die Polizei zu rufen.

Die acht Geretteten saßen laut einer Sprecherin der Polizei des Kreises Unna bis zu sieben Stunden lang bei 5 Grad im Laster. Nach ersten Informationen geht es allen gut – sie hatten sich mit dicker Kleidung gegen die Kälte geschützt.

Wahrscheinlich auch Kinder unter Geretteten

Die Beamten befreiten acht Menschen, die zwischen den Gemüsekisten saßen – laut ersten Einschätzungen wohl vier Erwachsene, zwei Jugendliche und zwei Kinder. Ihre Identität (und somit auch ihr Alter) ist aber noch unklar: Die Polizisten vermuten, es könnte sich um Iraker handeln.

Die Polizei ermittelt jetzt auch gegen den Fahrer. Er gab aber an, er habe nichts von seiner versteckten "Ladung" gewusst.

Neun Flüchtlinge aus ukrainischem Lkw befreit

Erst am Donnerstag hatte die Polizei in Bad Bentheim an der deutsch-niederländischen Grenze neun Flüchtlinge aus einem verplombten Kühllaster befreit. Mit Klopfgeräuschen hatten die Iraker (darunter auch zwei Kinder, 10 und 12 Jahre) bei einem Rastplatzstopp auf sich aufmerksam gemacht, nachdem sie durch Hunger und Kälte in Notgeraten waren. Auch hier alarmierte der Fahrer alarmierte die Polizei.

Die Menschen waren wohl schon am Mittwoch in Frankreich in den Lkw gelangt. Das vereinbarte Reiseziel sei Großbritannien gewesen, sagte einer der Geretteten später aus – aber tatsächlich war der Sattelzug auf dem Weg in die Ukraine. (kafi)

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.