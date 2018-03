Oscars 2018: Alle Gewinner auf einen Blick

Zum 90. Mal wurden in der Nacht zum Montag die begehrten Oscars verliehen. Das sind die Preisträger in allen Kategorien.

Hollywood. In Hollywood sind in der Nacht zum Montag zum 90. Mal die Oscars vergeben worden. Die Gewinner in den 24 Kategorien wurden von der Filmakademie bekanntgegeben.

Bester Film

"Shape of Water – Das Flüstern des Wassers" von Regisseur Guillermo del Toro

Regie

Das Werk des mexikanischen Regisseurs del Toro, "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers"

Hauptdarsteller

Der Brite Gary Oldman gewann den Oscar als bester Hauptdarstellerin "Die dunkelste Stunde"

Hauptdarstellerin

Frances McDormand wurde für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ausgezeichnet.

Nebendarstellerin

Allison Janney gewann für ihre Rolle in "I, Tonya".

Die Oscars wurden verliehen und der große Abräumer des Abends hieß Guillermo del Toro, dessen fantasievolles Märchen "The Shape of Water“ nicht nur den Oscar als Bester Film, sondern auch Auszeichnungen für Regie, Filmmusik und Szenenbild gewann. Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

Ist zwar erfolgsverwöhnt, kann sich aber offenbar immer noch freuen: Guillermo del Toro jubelt. Foto: Chris Pizzello / dpa

Hier ist das ganze Team von „The Shape of Water“ bei der Dankesrede zu sehen. Foto: Kevin Winter / Getty Images

Frances McDormand gewann den Oscar als Beste Schauspielerin. Der Film: „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ Foto: Chris Pizzello / dpa

Als Bester Hauptdarsteller wurde Gary Oldman für seine Rolle in „Darkest Hour“ ausgezeichnet. Foto: Frazer Harrison / Getty Images



Als Bester Nebendarsteller geehrt bedankt sich Sam Rockwell, der für seine Rolle in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ ausgezeichnet wurde. Foto: Kevin Winter / Getty Images

Sie konnte ihr Glück kaum fassen: Allison Janney wurde als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „I, Tonya“ ausgezeichnet. Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

Die Gewinner in Haupt- und Nebenrollen: (von links nach rechts) Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney und Gary Oldman. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Glücklich über die Auszeichnung für den besten fremdsprachigen Film: Schauspielerin Rita Moreno und Regisseur Sebastian Lelio von „A Fantastic Woman“ Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Und hier noch einmal im Team bei der Dankesrede: Sebastian Lelio (vorne), Nicolas Saavedra (hinten, v. l. nach r.), Daniela Vega, Alejandro Goic und Pablo Larrain gewannen den Fremdsprachen-Oscar für „A Fantastic Woman“. Foto: Chris Pizzello / dpa



Freuen sich über die Auszeichnung in der Dokumentar-Kategorie: Schauspielerin Laura Dern, Produzent Dan Cogan (l.) sowie Regisseur Bryan Fogel von „Icarus“. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Dieser Mann schrieb Filmgeschichte: Jordan Peele gewann als erster Afro-Amerikaner den Oscar für sein Original-Drehbuch zu „Get Out“. Foto: Chris Pizzello / dpa

Hier ist er mit seiner Frau, der Schauspielerin Chelsea Peretti zu sehen. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

War in mehreren Kategorien nominiert, gewann jedoch nur in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch: der hochgelobte Film „Call Me By Your Name“ und sein ausgezeichneter Autor James Ivory. Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

In der Kategorie Bestes Make-up und Haarstyling freuten sich die Stylisten David Malinowski (l.) und Kazuhiro Tsuji (r.) aus dem Team von „Darkest Hour“. Foto: Kevin Winter / Getty Images



Ein Oscar ging auch nach Deutschland: Gerd Nefzer (3. v. l.) wurde mit seinen Kollegen Richard R. Hoover, Paul Lambert und John Nelson in der Kategorie Beste Spezialeffekte geehrt. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Nebendarsteller

Sam Rockwell nahm den Preis fürseine Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" entgegen.

Nicht-englischsprachiger Film

"Eine fantastische Frau" von Sebastián Lelio wurde als bester nicht-englischsprachiger Film gekürt.

Kamera

Roger A. Deakins kann diesen Preis für "Blade Runner 2049" mit nach Hause nehmen.

Original-Drehbuch

Dieser Preis geht an Jordan Peele für "Get Out".

Adaptiertes Drehbuch

James Ivory wurde für "Call Me by Your Name" als beste Drehbuch-Adaption geehrt

Schnitt

Den besten Schnitt lieferte laut der Jury Lee Smith in "Dunkirk" ab.

Filmmusik

Der Preis für die beste Musik Alexandre Desplat für "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers".

Filmsong

Als bester Fimlsong gekürt wurde "Remember Me" aus dem Film "Coco".

Produktionsdesign

Paul Denham Austerberry (Production Design); Shane Vieau und Jeffrey A. Melvin (Set Decoration) für "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers"

Tonschnitt

Für den besten Tonschnitt wurden Richard King und Alex Gibson für "Dunkirk" geehrt.

Tonmischung

Gregg Landaker, Gary A. Rizzo und Mark Weingarten für "Dunkirk"

Visuelle Effekte

Besonders überzeugend fand die Jury die visuellen Effekte von Gerd Nefzer, John Nelson, Paul Lambert und Richard R. Hoover in "Blade Runner 2049"

Zum 90. Mal wurden die Oscars in Hollywood verliehen. Mindestens so wichtig wie die Auszeichnungen selbst ist der Auftritt auf dem roten Teppich. Das Kleid wird zurecht gelegt, die Schokoladenseite präsentiert und das tausendfach geübte Lächeln aufgesetzt. Und los geht´s. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Emily Blunt posiert links, rechts Saoirse Ronan. Foto: Neilson Barnard / Getty Images

In viktorianischer Robe: Emily Blunt. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Liebling des Independent Kinos: Greta Gerwig Foto: Christopher Polk / Getty Images

Gerwig mit ihrem Mann, dem Regisseur Noah Baumbach. Die beiden drehten „Frances Ha“ zusammen. Foto: Kevork Djansezian / Getty Images



Noch ein Regisseur-Schauspielerin-Paar: Judd Apatow (u.a. „Love“) und Leslie Mann. Foto: Christopher Polk / Getty Images

Ein rotes Wow: Sofia Carson Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Sie ist ein altes Hollywood-Gewächs: Sandy Martin, bekannt vor allem durch „It´s Always Sunny in Philadelphia“. Foto: Neilson Barnard / Getty Images

Auch musikalische Prominenz war zugegen, hier die Sängerin und Gitarristin Annie Clark aka St. Vincent. Foto: Kevork Djansezian / Getty Images

Nominiert als bester Hauptdarsteller: Timothée Chalamet („Call Me By Your Name“) und Nicole Flender. Foto: Kevork Djansezian / Getty Images



Schauspielerin Rita Hayek Foto: Neilson Barnard / Getty Images

Emma Stone hatte keine Lust auf die große Robe und trug einen entspannten Blazer, Willem Dafoe und Giada Colagrande kamen in Solidarität mit der Times-Up-Initiative ganz in Schwarz. Foto: Neilson Barnard / Getty Images

Whoopi Goldberg Foto: Christopher Polk / Getty Images

Viele Stars solidarisierten sich mit der Times-Up-Initiative, die sich gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt in der Filmbranche richtet. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Die Zeichen dafür waren kreativ und kompatibel mit der Red-Carpet-Mode. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS



Politisch und schick zugleich. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Passt auf Gold. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Und auf Schwarz. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Der Schauspieler Kumail Nanjiani und seine Frau Emily V. Gordon Foto: Kevork Djansezian / Getty Images

Schauspielerin Margot Robbie Foto: Christopher Polk / Getty Images



Zwei Größen der Filmbranche unter sich: Meryl Streep (links) und Ashley Judd. Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

Julius Tennon und Viola Davis. Foto: Neilson Barnard / Getty Images

Der Celebrity Koch Wolfgang Puck lässt Süßigkeiten-Oscars auf den Teppich regnen. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Stars im Selfie-Modus: Adriana Lima, Shanina Shaik und Heidi Klum. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for EJAF

Gut geworden? Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for EJAF



Helen Mirren Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Was spontan aussieht, ist eine Standard-Pose auf dem Teppich: Eiza Gonzales und der Blick über die Schulter. Foto: Christopher Polk / Getty Images

Ist das etwa ein vulkanischer Gruß? Salma Hayek Pinault Foto: Christopher Polk / Getty Images

Variante Haare fliegen lassen und den Kopf mit Schwung drehen: Jennifer Lawrence. Foto: Christopher Polk / Getty Images

„Huhu!“ Jane Fonda kennt auf dieser Veranstaltung wahrscheinlich jeden und jede. Foto: Christopher Polk / Getty Images

Animationsfilm

Der Preis für den besten animierten Film ging an "Coco" von Lee Unkrich.

Animations-Kurzfilm

"Dear Basketball" von Glen Keane wurde als der beste animierte Kurzfilm ausgezeichnet.

Dokumentarfilm

"Icarus" von Bryan Fogel bekam den Oscar als bester Dokumentarfilm.

Dokumentar-Kurzfilm

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405" von Frank Stiefel wurde als bester dokumentarischer Kurzfilm gekürt.

Make-up/Frisur

Das beste Make-Up ging an Kazuhiro Tsuji, David Malinowski und Lucy Sibbick für "Die dunkelste Stunde".

Kostümdesign

Das beste Kostüm schuf laut Jury Mark Bridges für "Der seidene Faden".

Kurzfilm

"Silent Child" von Chris Overton bekam den Oscar für den besten Kurzfilm. (dpa)



