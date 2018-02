Florida, Parkland: Schüsse an US-Schule – mindestens ein Toter

An einer Schule in Florida hat es Schüsse gegeben. Laut der Polizei wurden mindestens 14 Menschen verletzt. Der Schütze wurde gefasst.

Schießerei Schüsse an Schule in Florida – mindestens ein Toter

Parkland. An einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida sind am Mittwoch vermutlich tödliche Schüsse gefallen. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen, sagte der örtliche Feuerwehr-Chef Dan Booker Journalisten. Senator Bill Nelson sprach im Sender Fox News von "mehreren Getöteten". Ähnlich äußerte sich ein Offizieller der Schulbehörde.

Der Sheriff des Broward County schrieb auf Twitter, es seien bisher 14 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor hatten verschiedene Medien von mindestens 20 Verletzten berichtet.

Täter wurde erst spät gefasst

Die Polizei konnte den Schützen fassen. Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten.

TW_Sheriff

Der mutmaßliche Täter wurde Stunden nach der Tat gefasst, wie das Büro des Sheriffs bestätigte. In sozialen Netzwerken machten Bilder die Runde, auf denen ein Mann zu sehen ist, der von Polizisten in Handschellen abgeführt wird. Ob es weitere Verdächtige gibt, war zunächst unklar.

Polizisten begleiteten Schüler

Medienberichten zufolge suchte die Polizei in Parkland – etwa 75 Kilometer nördlich der Metropole Miami – stundenlang nach dem Schützen. Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten.

Gleichzeitig verließen zahlreiche Schüler unverletzt die Schule. Sie wurden von bewaffneten Polizisten begleitet.

Augenzeugen berichteten, im Schulhaus der Highschool sei "eine Menge Blut" zu sehen gewesen. Am Rande des weiträumig abgesperrten Areals warteten Eltern voller Sorge auf ihre Kinder. Die Schule wird von Schülern der Jahrgänge neun bis zwölf besucht, sie gilt als angesehen.

Donald Trump richtet Beileid aus

US-Präsident Donald Trump ließ sich nach Angaben des Weißen Hauses über die Lage in Florida unterrichten. Er schrieb auf Twitter: "Meine Gebete und mein Beileid gehen an die Familien der Opfer dieser schrecklichen Schießerei. Kein Lehrer, kein Kind oder jemand anderes sollte sich jemals unsicher in einer amerikanischen Schule fühlen."

TW Trump

Der Vorfall in Florida ist bereits das 19. Vorkommnis mit Schusswaffen an einer Schule in den USA im laufenden Jahr 2018. Erst vor drei Wochen waren in Kentucky zwei Schüler durch Kugeln ums Leben gekommen. Regierung und Parlament haben Forderungen nach einer Verschärfung von Waffengesetzen bisher stets eine Absage erteilt. (bekö/jha/dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.