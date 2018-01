Juwelier in Berlin schießt auf einen bewaffneten Räuber

Berlin. Bei einem gescheiterten Raubüberfall in Berlin ist am Montag der mutmaßliche Täter schwer verletzt worden. Der 27-Jährige hatte offenbar nicht mit der heftigen Gegenwehr des Inhabers gerechnet. Der Mann betrat gegen 17.45 Uhr mit einer Schreckschusspistole das Geschäft im Berliner Stadtteil Tegel,

Der 38 Jahre alte Inhaber griff bei dem Überfall zu einer scharfen Schusswaffe und drückte mehrfach ab. Der Tatverdächtige wurde in den Oberkörper getroffen und floh aus dem Laden in eine nahegelegene Apotheke, wo er schwer verletzt zusammenbrach. Er musste in einem Krankenhaus operiert werden und soll derzeit außer Lebensgefahr sein. Bei ihm fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe, ein Messer sowie Kleidung zum Maskieren.