Der Chef glaubt an den Auftaktsieg: DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab sich am Freitag im Teamquartier „fest davon überzeugt“, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes WM-Gruppenspiel am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD) gegen Japan gewinnt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht optimistisch in das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Fußball-WM Neuendorf glaubt an WM-Auftaktsieg gegen Japan

Al-Ruwais. Der Chef glaubt an den Auftaktsieg: DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab sich am Freitag im Teamquartier „fest davon überzeugt“, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes WM-Gruppenspiel am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD) gegen Japan gewinnt.

„Wir haben die besten Voraussetzungen“, sagte Neuendorf und sprach von einer „echten Einheit, das gilt für das Trainerteam, das gilt für die Spieler“. Wenige Tage vor der wichtigen ersten Partie steige die „Spannung“, sagte Neuendorf. „Man spürt, dass es auf das Turnier zugeht.“

Neuendorf schloss weitere gesellschaftspolitische Zeichen der deutschen Nationalspieler für Menschenrechte während der WM in Katar nicht aus. „Wir sind so verblieben, dass wir uns das ausdrücklich vorbehalten“, sagte Neuendorf in Al-Ruwais. „Ich möchte nicht ausschließen, dass es während des Turnierverlaufs noch die ein oder andere Aktion gibt.“

DFB-Kapitän Manuel Neuer wird - abgestimmt mit weiteren europäischen Nationen - während der Endrunde eine mehrfarbige „One Love“-Kapitänsbinde tragen. Noch ist offen, ob der Weltverband FIFA dafür eine Sanktion aussprechen würde. „Ich persönlich wäre durchaus bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen“, sagte Neuendorf. „Für mich ist das keine politische Äußerung, sondern ein Statement für Menschenrechte.“ Die Binde stehe für den Kampf „gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für Frauenrechte und Menschenrechte generell“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WM 2018