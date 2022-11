Polen gewinnt WM-Test gegen Chile dank Piatek

Warschau. Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat kurz vor Beginn der WM ihr Vorbereitungsspiel gegen Chile mit Mühe 1:0 (0:0) gewonnen.

Der von Hertha BSC an den italienischen Serie-A-Club US Salernitana ausgeliehene Krzysztof Piatek erzielte in der 85. Spielminute das Tor des Tages. Polens Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz verzichtete in Warschau in der Startelf unter anderem auf die Stars Robert Lewandowski (FC Barcelona) und Piotr Zielinski (SSC Neapel).

Polen bestreitet seinen WM-Auftakt am 22. November gegen Mexiko. Die weiteren Vorrundengegner sind Saudi-Arabien (26. November) und Argentinien (30. November). Chile ist nicht für die WM qualifiziert.

