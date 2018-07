Schauspieler Neymar verlängert Mexikos Achtelfinal-Fluch

Samara. Ganz zum Schluss waren es nur drei Meter, die unbeschreibliche Freude und großen Leid trennten. Während Brasiliens Superstar Neymar den Ball in den erstaunlich blauen Himmel von Samara schoss und jedem Mitspieler, der nicht mehr flüchten konnte, nach dem 2:0-Sieg gegen Mexiko umarmte, lag Gegenspieler Carlos Salcedo auf dem Boden und vergrub das Gesicht in seinen Händen. Für die tapfer kämpfenden Mexikaner ist die WM wieder einmal nach dem Achtelfinale vorbei, während das Turnier für Brasilien jetzt erst so richtig losgehen soll.

Neymars Bilanz: Tor, Vorlage, sterbender Schwan

Dass es für manch einen ein ungemütlicher Nachmittag werden könnte, deutete sich allerdings schon einige Stunden zuvor an. So kündigte das russische Ministerium für Notfallmaßnahmen via SMS an die Bevölkerung „ein Gewitter mit schweren Windböen“ über Samara an. Die Behörde riet: „Schließen Sie die Fenster, bleiben Sie weg von Bäumen und meiden Sie schlecht befestigte Strukturen.“ Und dann noch ein letzter wohlgemeinter Rat: „Seid vorsichtig.“

Nun, das angekündigte Unwetter blieb zwar aus. Doch das mit der Vorsicht nahmen sich die Brasilianer besonders zu Anfang des Spiels sehr zu Herzen. Die Mannschaft von Trainer Tite ließ sich vom aggressiven und mutigen Spiel der Mexikaner ungewohnt stark verunsichern. So brauchte man nur wenige Minuten zuzuschauen, um eine Ahnung davon zu bekommen, warum sich auch die deutsche Mannschaft bei ihrem WM-Auftakt so schwierig gegen die Mittelamerikaner tat. Besonders DFB-Schreck Hirving Lozano, der gegen das Löw-Team in Moskau den Treffer des Tages erzielt hatte, war auch am Ostufer der Wolga in Samara kaum zu bändigen.

Der fünfmalige Weltmeister brauchte exakt 25 Minuten, um dank eines ersten Geniestreiches Neymars ins Spiel zu finden. Sein Tänzchen mit anschießendem Gewaltschuss wollte Mexikos Guillermo Ochoa zwar nicht belohnen. Doch das lange vermisste Zeichen zur brasilianischen Attacke war gesetzt.

Die gegen Deutschland so konterstarken Mexikaner wirkten von einen auf den anderen Moment so, als ob das vom Ministerium für Notfallmaßnahmen angekündigte Gewitter gerade über sie hereingebrochen war. Der einzige Vorwurf, den man der Seleção in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte noch machen konnte, war, dass Neymar und Co keine der zahlreichen Chancen (Jesus/26., Coutinho/27., Jesus/33., Coutinho/34., Neymar/40.) nutzen konnte.

„Das Trikot gewinnt keine Spiele. Das sehen wir am Beispiel Deutschlands“, hatte Brasiliens Deutscher Casemiro noch vor der Partie gewarnt. Und tatsächlich hatte der Mittelfeldzerstörer bei 33 Grad im Schatten zunächst mehr zu tun als ihm lieb war, ehe sich die Statik des Spiels nach Neymars Chance komplett drehte.

Marquez wird fünfmal in einem WM-Achtelfinale eingesetzt

Mexikos kolumbianischer Trainer reagierte zur Pause und brachte für Methusalem-Profi Rafael Marquez (39) den neun Jahre jüngeren Miguel Layun. Und obwohl der Altherren-Fußballer durchaus seine Schwierigkeiten mit den zunehmend stärker werdenden Brasilianern hatte, darf sich Marquez immerhin über einen Rekord für die Ewigkeit freuen: Der Oldie, der bereits vor der WM seine Vereinskarriere beendet hatte, ist nun mehr der erste Fußballer, der sage und schreibe fünfmal in einem WM-Achtelfinale eingesetzt wurde – allerdings auch alle fünf Achtelfinals am Ende verlieren sollte.

Der Anfang vom Ende bei Mexikos insgesamt sogar siebten Achtelfinalaus in Folge sollte nur fünf Minuten nach Marquez‘ Auswechslung folgen. Einen Hackentrick Neymars nutzte der Hochgeschwindigkeitsfußballer Willian, um sich den Ball in Mexikos Strafraum zunächst selbst vorzulegen und ihn dann quer zu spielen, wo natürlich kein geringer als Neymar schon wieder lauerte (51.). Viel brasilianischer hätte Brasilien das heißersehnte Führungstor nicht erzielen können.

Und während Vorlagengeber Willian mit zunehmender Spieldauer immer mehr Spaß am bei dieser WM bislang vermissten „joga bonita“ der Seleção entwickelte, konzentrierte sich Torschütze Neymar fortan auf seine eigentliche Paraderolle: die des sterbenden Schwans. So krümmte sich der 222-Millionen-Euro-Mann nach einem leichten Kontakt von Frankfurts erblondeten Carlos Salcedo Mitte der zweiten Hälfte minutenlang samt zahlreicher Pirouetten und schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen, ehe er dann doch plötzlich wieder wie ein junges Rehkitz über dem extra aus Deutschland importierten Rasen hüpfte.

Das besonders Verwerfliche: Je näher der erhoffte Abpfiff rückte desto mehr ließen sich auch Neymars Mitspieler von dessen Lust an der Schauspielerei anstecken. Und so wurde ein lange Zeit ordentliches Achtelfinale mehr und mehr zu einem peinlichen Casting, wer das schmerzverzerrteste Gesicht im Repertoire hatte. In der B-Note neben Neymar, dem unangefochtenen König der Schauspieler, ganz weit vorne: Thiago Silva.

Brasilien ist der fast letzte Top-Favorit der WM

Ganz zum Schluss wurde dann aber doch noch einmal Fußball gespielt. Der längst wieder geheilte und wieselflinke Neymar zeigte kurz vor Schluss, dass er neben der Schauspielerei durchaus auch eine Begabung fürs Kicken hat. Sein 40-Meter-Sprint mit anschließender Butterweich-Hereingabe brauchte der Sekunden zuvor eingewechselte Firmino nur noch zur 2:0-Entscheidung über die Linie drücken.

Die Moral von der Geschicht: Sollte sich Brasilien im Viertelfinale am Freitag in Kasan wieder ausschließlich auf das Fußballspielen konzentrieren, dürfte einem Halbfinaleinzug des fast letzten Top-Favoriten des Turniers kaum etwas im Wege stehen.

