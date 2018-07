Die Pressestimmen zu den WM-Achtelfinal-Spielen vom Samstag

Kasan. Die internationalen Pressestimmen zu den WM-Achtelfinal-Spielen vom Samstag.

FRANKREICH:

"L'Équipe": "Was für ein Wahnsinn! Es gibt Spiele, an die man sich ein Leben lang erinnert. Dieses gehört dazu."

"France Football": "Ein verrücktes Spiel und das Ticket fürs Viertelfinale. Was für ein außergewöhnliches Spiel."

"Le Monde": "In einem komplett verrückten Spiel hat sich Frankreich fürs Viertelfinale der WM qualifiziert. Les Bleus können den zweiten Einzug in Viertelfinale nacheinander feiern."

"Libération": "Am Ende eines entfesselten Spiels hat die französische Mannschaft Argentinien mit 4:3 geschlagen dank eines Doppelpacks von Mbappé."

ARGENTINIEN:

"La Nación": "Ein Vierteljahrhundert der Enttäuschungen. Ohne Steuermann, ohne Plan: Die Gründe für die nächste WM-Ohrfeige. (Frankreichs) Kylian Mbappé hat einen Akt poetischer Gerechtigkeit vollstreckt. Diese Beine, die in der Lage sind, schneller als 38 Stundenkilometer zu laufen, besorgten die gerechte Strafe für eine Mannschaft, die von Anfang bis Ende nicht in Ruhe arbeitete. Nicht eine Minute herrschte Frieden in Messis Argentinien in den 48 Tagen vom ersten Training in Ezeiza bis zum Ausscheiden aus der WM in Kasan."

"Olé": "Das Ende der Endspiele. C'est fini. Der Traum dauerte nur 14 Tage. Vier Jahre für zwei turbulenten Wochen voller Widersprüche in einer alptraumhaften Atmosphäre."

"La Capital": "Eine Ende, das nicht überrascht."

"Clarín": "Das Ende der Geschichte. Argentinien war wie eine Mannschaft aus einer anderen Epoche. Langsam, nicht überraschend, vorhersehbar. Das einzige, was dem argentinischen Fußball blieb, war die Nationalmannschaft, die einen Tsunami irrationaler Führungsprobleme überstanden hatte: 38:38 bei einer Wahl mit 75 Stimmberechtigten, drei Verbandspräsidenten in vier Jahren und drei Trainer in der Zeit."

"Crónica": "Wie wird die neue Nationalmannschaft aussehen?"

PORTUGAL:

"A Bola": "Traum zertrümmert. Auf Wiedersehen einer Legende (Ronaldo)?"

"Record": "Das Aus der Meister."

URUGUAY:

"Ovación": "Uruguay gewann mit einem Doppeltreffer von Cavani und ist jetzt unter den besten Acht der Welt."

"El Observador": "Die drei C des Siegs: Clase, corazón und Cavani (Klasse, Herz und Cavani)"

"Referí": "Die Stunde der Mutigen: Uruguay unter den besten Acht der Welt."

NIEDERLANDE:

"De Telegraaf" (online): "Abmarsch Messi und Ronaldo. Cavani macht Portugiesen den Garaus."

"de Volkskrant" (online): "Messis WM-Traum scheint für immer vorbei. Ronaldo ist Cavani und Suarez nicht gewachsen."

