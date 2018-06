WM 2018: Schweden werfen deutschem Team „ekelhaftes Verhalten“ vor

Sotchi. Die Schweden haben nach dem bitteren 1:2 (1:0) im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM in Russland verärgert auf den Jubel der deutschen Weltmeister reagiert.

„Das war Mangel an Respekt, ein ekelhaftes Verhalten!“, schimpfte Leipzigs Mittelfeldstar Emil Forsberg beim Fernsehsender TV4. Trainer Janne Andersson sagte: „Da haben sich einige in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt war. Man muss den Gegner auch in Ruhe trauern lassen können.“

Oliver Bierhoff: „Emotionen sind übergeschwappt“

Nach dem Schlusspfiff, kurz nach Toni Kroos’ Freistoßtreffer in der Nachspielzeit (90.+5), hätten die Deutschen zu ausgelassen gefeiert, „indem sie in unsere Richtung liefen und Gesten machten“, sagte Andersson: „Wir haben 90 Minuten gekämpft, wenn dann der Schlusspfiff ertönt, schüttelt man sich die Hand und verhält sich nicht so.“ Bei TV4 ergänzte er deutlich schärfer: „Man sollte den Gegner, mit dem man 95 Minuten gefightet hat, nicht so verhöhnen. Das ist echt schwach.“

Nach Abpfiff gab es Ärger zwischen den Teams.

Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

DFB-Manager Oliver Bierhoff gab zu: „Die Gefühle und Emotionen sind ein bisschen übergeschwappt.“ Allerdings ärgerte auch Bierhoff sich über den Gegner: „Ich hatte Diskussionen mit den Schweden. So ein destruktives Spiel und Zeitspiel sollte nicht belohnt werden“, sagte er in der ARD.

Weltmeister entschuldigt sich auf Twitter

Auf Twitter reagierte das DFB-Team am Sonntagmorgen – und entschuldigte sich für den teilweise respektlosen Jubel.

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018

„Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art", twittere der Weltmeister.

Das DFB-Team schloss seinen Tweet mit dem schwedischen Wort „Ursäkta!" (Verzeihung, Entschuldigung). (sid/jha)

Konzentrierter Blick, jedes Haar der gegelten Frisur sitzt. Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil kurz vor Anpfiff des ersten WM-Spiels 2018 im Alter von 29 Jahren. Das ist jung. Aber wie sah er elf Jahre früher aus? Wir zeigen, wie die Fußball-Stars einmal aussahen. Foto: Dan Mullan / Getty Images

Mesut Özil mit leichten Pausbäckchen, blonden Strähnchen und Vokuhila-Frisur. 2007 gehörte er noch dem Kader der Schalker Profimannschaft an. Heute spielt er bei Arsenal London. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Sami Khedira 2018. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Kaum zu glauben, aber wahr: Sami als siebzehnjähriger VfB-Stuttgart-Spieler im Juli 2004. Foto: Pressefoto Baumann / imago

Der portugiesische Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo 2018. Foto: Tony Gentile / REUTERS



Ronaldo 16 Jährchen früher. Foto: Koichi Kamoshida / Getty Images

Keeper Manuel Neuer bei der WM 2018 in Russland. Foto: Clive Rose / Getty Images

Neuer als Siebzehnjähriger im August 2003 im Schalke-Trikot. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Die brasilianische Legende Ronaldo ist mittlerweile im Fußball-Ruhestand und nicht mehr im Trikot anzutreffen. Würde wohl auch nicht mehr reinpassen. Foto: Philipp Schmidli / Getty Images

Milchbubi-Charme versprühte er 1995. Damals spielte er in den Niederlanden für den PSV Eindhoven. Foto: imago sportfotodienst



David Beckham 2018. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

David Beckham 1997. Foto: Sportsline / imago

Joachim Löw 2018. Aber wie sah der Bundestrainer 37 Jahre vorher aus? Foto: Christian Charisius / dpa

Genau so! Foto: Bongarts / Bongarts/Getty Images

Und weil es so schön war: 2014 durfte sich Jogi über den ersten WM-Sieg gegen Argentinien in Rio de Janeiro freuen. Foto: imago sportfotodienst / imago/MIS



Herrlich! 1997 freute sich Jogi über seinen ersten großen Triumph seiner Trainerkarriere: Der DFB-Pokalsieg mit dem VfB Stuttgart. Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Jubel auch bei Bastian Schweinsteiger (l.) und Lukas Podolski 2014. Wie die beiden wohl 2006 aussahen? Foto: Andreas Gebert / dpa

Ein bisschen jünger. Foto: imago sportfotodienst / imago/Sportfoto Rudel

Lionel Messi 2018. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

Lionel Messi 2010. Foto: imago sportfotodienst



Mario Gomez 2018. Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Mario Gomez 2002. Foto: Friedemann Vogel / Bongarts/Getty Images

Jerome Boateng 2018. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Jerome Boateng 2005. Foto: Lars Baron / Bongarts/Getty Images

Mats Hummels 2018. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images



Mats Hummels 2008. Foto: Juergen Schwarz / Bongarts/Getty Images

Und nochmal: Mats Hummels 2018. Foto: Ina Fassbender / dpa

Mats Hummels auch hier zehn Jahre früher. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Marvin Plattenhardt 2018. Foto: Federico Gambarini / dpa

Er ist es wirklich! Marvin Plattenhardt 2009. Foto: Mark Keppler / Bongarts/Getty Images



Uruguays Star-Stürmer Luis Suarez 2018. Foto: ANDRES STAPFF / REUTERS

Luis Suarez 2006. Foto: VI Images / imago

Franck Ribery 2018. Foto: Revierfoto / imago/Revierfoto

Franck Ribery 2005. Foto: KAY / imago

Toni Kroos 2018. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images



Süß! Toni Kroos 2005. Foto: Thomas Niedermueller / Bongarts/Getty Images

Die Fußballkarriere ist beendet, 2017 wurde Philipp Lahm zum „GQ Man of the Year“ geehrt. Foto: Andreas Rentz / Getty Images for GQ

2002 hat Philipp Lahm mit dieser Auszeichnung wohl noch nicht gerechnet. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Auch nicht mehr auf dem Rasen aktiv: Der ehemalige Weltklasse-Spieler Ronaldinho 2018. Foto: AFLO / imago/AFLOSPORT

Ronaldinho 1999. Foto: Baering / imago



Mike Werner (Mitte) im Jahr 2011. Werner hat nie bei einer WM gespielt, war dafür aber in den 1990er Jahren eine absolute Stil-Ikone, die in dieser Fotostrecke einfach nicht fehlen darf. Foto: imago sportfotodienst

So sah Mike Werner im Jahr 1994 im Trikot von Hansa Rostock aus. Foto: Marcus Brandt / Bongarts/Getty Images



