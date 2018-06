Schwedens Stürmer Marcus Berg: Haben kein Offensivproblem

Gelendschik. Stürmer Marcus Berg sieht vor dem WM-Start trotz zuletzt miserabler Ausbeute kein Offensivproblem in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich denke nicht. Klar, die letzten Spiele waren nicht so gut, aber wir sind selbstbewusst", sagte der ehemalige Profi des Hamburger SV in Gelendschik. "Die letzten Spiele waren Freundschaftsspiele. Jetzt schalten wir in den letzten Gang. Wir werden unsere Chancen bekommen und hoffentlich auch nutzen", sagte der 31-Jährige vor dem ersten Gruppenspiel gegen Südkorea am Montag. Am 23. Juni trifft Schweden dann auf Weltmeister Deutschland. In den vier Länderspielen des Jahres 2018 erzielte Schweden ein Tor.

Berg spielt inzwischen für Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dass er dort nur gegen vergleichsweise schwache Abwehrspieler antritt und Sturmkollege Ola Toivonen für den FC Toulouse in der vergangenen Saison kein Tor erzielte, ist für Berg kein Problem. "Wir haben gute Spieler. Als Gruppe wissen wir, was wir gut machen. Wir haben viele Chancen kreiert, haben auch schon viel getroffen. Nur in den letzten Spielen - gegen gute Gegner - halt nicht so. Aber wir wissen, worauf wir uns fokussieren müssen", betonte er.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.