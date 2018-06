WM-Mitfavorit Frankreich nur Remis gegen USA

Lyon. Mitfavorit Frankreich hat kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Vize-Europameister kam in Lyon gegen die nicht für die WM qualifizierten USA nicht über ein glückliches 1:1 (0:1) hinaus.

Kylian Mbappé gelang in der 78. Minute der Ausgleich, nachdem die Gäste durch Julia Green vom Zweitligisten Greuther Fürth mit 1:0 in Führung gegangen waren (44.). Zuvor hatten sich die Franzosen unter anderem beim 3:1-Testspielsieg gegen Italien noch in starker Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps trifft bei der WM in Gruppe C auf Australien, Peru und Dänemark.

