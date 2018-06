Polen im WM-Test gegen Chile nur mit Remis

Posen. Polen ist im vorletzten Test vor der Fußball-WM nicht über ein 2:2 (2:1) gegen WM-Zuschauer Chile hinausgekommen.

Stürmerstar Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München brachte die Polen in Posen in der 30. Minute in Führung, die Piotr Zieliński nur vier Minuten später ausbaute. Doch die Chilenen, die die WM-Endrunde in der Südamerika-Ausscheidung verpasst hatten, schlugen durch Diego Valdés (38.) und Miiko Albornoz (56.) zurück. Ihren letzten WM-Test bestreiten die Polen am 12. Juni gegen Litauen. Bei der WM geht es in der Gruppenphase gegen Kolumbien, Senegal und Japan.

( dpa )

