Perus WM-Premiere: Farfán bleibt bescheiden und adelt Neuer

Lima. Der peruanische Nationalspieler Jefferson Farfán bleibt vor der ersten Teilnahme seines Landes an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 36 Jahren bescheiden.

"Natürlich wäre das Achtel- oder Viertelfinale ein Traum, aber wir haben gelernt, demütig zu bleiben", sagte der frühere Schalker dem "Kicker". Farfán sagte jedoch auch: "Wenn wir so weitermachen, können wir für Überraschungen sorgen." Peru ist in Gruppe C mit Frankreich, Dänemark und Australien nur Außenseiter.