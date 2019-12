Harburg. Endspurt bei bei Sport Sander am Harburger Ring: Das Harburger Sportfachgeschäft schließt in wenigen Tagen – und die ganze Familie hilft mit: Geschäftsinhaber Ulrike und Henning Sander (beide 79) wuseln wie eh und je treppauf treppab durch den weitläufigen Laden. Enkeltochter Solveig (20) ist mit eingesprungen. Auch sie kümmert sich um Kunden und Kasse. Sohn Henrik Sander (51, Stadtplaner) schaut vorbei. „Wir räumen im Januar alles raus. Was übrig bleibt, kommt weg“, sagt er. Sein Bruder Stefan (56, IT-Fachmann), die Schwiegertöchter der Sanders und Enkelin Tomke (18) packen ebenfalls mit an.

Nach 91 Jahren ist im letzten Hamburger Sportgeschäft mit Vollsortiment Schluss. Wie fühlt es sich für die Geschäftsleute Ulrike und Henning Sander an, die ihr ganzes Berufsleben in dem Harburger Traditionsgeschäft verbracht haben?

Es gab Interessenten, doch daraus wurde nichts

„Der Entschluss, aufzuhören, ist uns schwer gefallen. Zumal viele Interessenten da waren, die das Geschäft übernehmen wollten. Es hat sich aber alles zerschlagen“, sagt Ulrike Sander. „Doch jetzt, wo der Entschluss gefallen ist, aufzuhören, bin ich wie befreit.“

Fotos erinnern an die alten Zeiten

Auf dem Tresen für Tennisartikel haben die Sanders alte Schwarzweiß-Fotos und Zeitungsartikel ausgebreitet. Erinnerungen werden wach. „Das ist Willy Sander“, sagt Ulrike Sander und zeigt ein Portrait des Unternehmensgründers mit Schnauzbart. Der hatte das Geschäft mit seiner Frau Frieda 1928 im Wohnzimmer gegründet. Sein erster Laden in der Bergstraße wurde 1941 ausgebombt. Als Willy Sander 1945 aus englischer Kriegsgefangenschaft in Dänemark heimkam, fing die Familie im Wohnzimmer von vorn an – mit Tauschhandel Tennisbälle gegen Zigarettenmarken. „Aus einer Ruine in der Neuen Straße 25 schob Willy Sander die Bombentrümmer mit der Schubkarre raus, um dort ein neues Sportgeschäft aufzubauen“,erzählt Henning Sander. Davon zeugt ein winziges Foto, das Enkelin Solveig unter dem Stapel hervorzaubert.

Erster Besaitungsservice für Tennisschläger

1948 war es soweit, Sport Sander war wieder da. Generationen von Harburgern haben bei Sander ihre Tennisausrüstung, Skier oder – in den 1950er-Jahren – ihr erstes Zelt gekauft. In den 1960er-Jahren wurde Sport Sander durch seinen Besaitungsservice für Tennisschläger weltweit bekannt – und 1969 als „modernstes Sportgeschäft Hamburgs“ ausgezeichnet. „Wir waren die ersten, die Besaitungsservice am Rothenbaum anboten. Spieler der Tennis-Elite wie der Rumäne Illie Nastase oder dessen Landsmann Ion Tiriac mit seinem wilden Bart zählten zu unseren Kunden“, verrät Henning Sander und erzählt eine Anekdote. „Unser Sohn Stefan war drei Jahre alt. Er ging auf Ion Tiriac mit seinem markanten Bart zu und fragte ihn: ,Bist du der Hotzenplotz?’ Tiriac schmunzelte – immer, wenn er an den Rothenbaum kam, rief er vorher bei uns an. Fortan meldet sich Tiriac am anderen Ende der Leitung nur noch mit den Worten: ,Hallo, hier spricht der Hotzenplotz’“.

Ivan Lendl, Jimmy Connors, John McEnroe – sie alle schworen auf den Besaitungsservice von Sport Sander am Rothenbaum. „Die Spieler mussten damals nach dem Spiel zu uns kommen und fünf Dollar in bar für den Service bezahlen. Das ist heute undenkbar. Heute zahlen Hersteller dafür, wenn Spieler mit ihren Schlägern spielen“, erzählt Sander.

Eigene Skiwerkstatt brachte gute Umsätze

Ski- und Skiservice in der eigenen Werkstatt sorgten jahrelang für kräftigen Umsatz. Hockey-Ausrüstungen, Trikots für Vereine wie den HTB, Fußballschuhe, Stutzen und Trainingsanzüge liefen ebenfalls gut. „Fußballlegende Uwe Seeler ging als Adidas-Vertreter bei uns ständig ein- und aus. Kurz vor Weihnachten kam Uwe Seeler vorbei und überreichte jedem unserer Mitarbeiter persönlich ein kleines Geschenk“, verrät Sander. „Zu seinem 40. Geburtstag hat er uns alle zum Feiern ins Atlantic eingeladen – heute haben wir nicht mal mehr einen Ansprechpartner bei Adidas.“

Die Zeiten ändern sich. Die Konkurrenz des Internet- und Onlinehandel hat Sport Sander zugesetzt. Der Totalausverkauf läuft, der Bestand hat sich in den vergangenen Tagen drastisch reduziert. Fußballschuhe, Torwart- und Tennisartikel gibt es noch reichlich. „Wir kriegen sehr viel Zuspruch, gerade von jungen Leuten“, sagt Ulrike Sander. „Gerade sind zwei Jungs reingekommen, mit Tränen in den Augen. Die haben gesagt, ,eine Ära geht zu Ende’. Es ist, wie es ist.“

Ulrike Sander will wieder mehr Tennis spielen

Wenn der Laden schließt, will sie wieder mehr Tennis spielen. „Ich spiele in der Damenmannschaft. Tennis und viel Bewegung – das hält fit.“ Hennig Sander will erst einmal zur Ruhe kommen. „Wenn hier Schluss ist, wird der Laden komplett renoviert“, sagt der Geschäftsinhaber. Und vielleicht eröffnet eines Tages ja doch wieder ein Sportgeschäft in den Räumen – entsprechende Gespräche laufen.