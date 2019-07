Altona 93 setzt bei Heimpremiere gegen Lübeck auf seine Fans

Hamburg. Als Außenseiter bestreitet Aufsteiger Altona 93 an diesem Mittwochabend (19 Uhr, Griegstraße) sein erstes Heimspiel in der Regionalliga Nord gegen den VfB Lübeck. „Die Lübecker haben hat sich eine Bombentruppe zusammengestellt, wollen mit aller Macht in die 3. Liga aufsteigen. Außerdem hatten sie einen Tag mehr Regenerationszeit. Somit haben sie alle Trümpfe in der Hand“, geht Altonas Trainer Berkan Algan schon vor dem Anpfiff in die Defensive.

Altona startete am Sonntag mit einer 2:5-Niederlage bei Eintracht Norderstedt in die neue Saison, Lübeck besiegte tags zuvor Jeddeloh mit 3:1. Einen Trumpf sieht Algan dennoch auf seiner Seite: „Das sind unsere tollen Fans. Ich hoffe, es wird ordentlich voll. Wir können sie brauchen." Ausfallen wird ein Torschütze aus dem Spiel in Norderstedt. Stürmer Marcel Lück musste nach guter Leistung in der Halbzeitpause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. „Er wird uns fehlen", sagt Algan. Ist Lücks Ausfall ein Grund mehr, vor allem auf Konter zu setzen? „Das ist noch offen", sagt der Trainer.