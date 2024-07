Hamburg. Der Bundesliga-Aufsteiger tritt am 1. Spieltag zu Hause gegen Heidenheim an. Am 7. Spieltag gibt es den ersten Auswärtskracher.

Kein großer Name, aber zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga möglicherweise ein passender Gegner: Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagmittag mitteilte, startet der FC St. Pauli am 1. Spieltag (24./25. August) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in die neue Spielzeit. Am 2. Spieltag (30. August bis 1. September geht es dann zu Union Berlin. Am Mittwoch waren die Spiele gegen Heidenheim und Union in einem vermeintlichen Spielplan-Leak auf X (vormals Twitter) noch vertauscht.

Bundesliga-Spielplan: St. Pauli empfängt FC Bayern München im November

Das erste Liga-Schwergewicht RB Leipzig kommt dann am 4. Spieltag (20. bis 22. September) nach Hamburg. Am 7. Spieltag geht es für die Kiezkicker zu Borussia Dortmund (18. bis 20. Oktober), ehe am 10. Spieltag (8. bis 10. November) Rekordmeister FC Bayern München am Millerntor zu Gast ist. Bei Meister Bayer Leverkusen tritt St. Pauli am 13. Spieltag (6. bis 8. Dezember) an.

„Wir freuen uns sehr, mit einem Heimspiel zu beginnen. Gleichwohl wissen wir: Die Saison ist lang und abgerechnet wird erst nach 34 Spieltagen. Wir sind mit einem guten Gefühl aus der Meistersaison gegangen und arbeiten seitdem intensiv daran, die besten Voraussetzungen für die Bundesliga zu schaffen“, sagt St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann zum Spielplan.

Am 34. Spieltag (17. Mai) gastiert der VfL Bochum auf dem Kiez, den Klassenerhalt will der Aufsteiger nach Möglichkeit aber schon vorher klarmachen. „Überragend, mit einem Spiel am Millerntor in die Bundesliga zu starten. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Wir gehen mit Respekt an die Aufgabe, aber wir wissen auch, was unser Team kann. Wir werden uns optimal vorbereiten und alles reinwerfen, um unseren Fans gleich einen Heimsieg zu schenken“, sagt der neue Trainer Alexander Blessin.

Leverkusen eröffnet die Saison, deutscher Classico am 12. Spieltag

Bereits am Donnerstagvormittag hatte die DFL bekannt gegeben, dass der Deutsche Meister und Pokalsieger Leverkusen die neue Saison am 23. August (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach eröffnet. Rekordmeister FC Bayern München startet beim VfL Wolfsburg in die Spielzeit.

Zum ersten Aufeinandertreffen Bayers und Bayerns kommt es bereits am 5. Spieltag (27. bis 29. September) in der Allianz-Arena. Am 9. Spieltag (1. bis 3. November) empfängt Leverkusen Vizemeister VfB Stuttgart. Der „German Classico“ zwischen Borussia Dortmund und den Bayern ist am 12. Spieltag (29. November bis 1. Dezember).

Saisonabschluss ist für alle Mannschaften am 17. Mai um 15.30 Uhr. Die Relegationsspiele sind für den 22./23. und 26./27. Mai angesetzt.