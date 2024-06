Hamburg. Der 22 Jahre alte Schotte war bisher ausgeliehen. Nach langer Leidenszeit schloss er die Saison mit einem persönlichen Erfolg ab.

Der FC St. Pauli hat seinen Wunsch in die Tat umsetzen können und Offensivspieler Scott Banks für die kommenden Jahre fest verpflichtet. Der 22 Jahre alte Schotte war bisher nur vom Londoner Premier-League-Club Crystal Palace für eine Saison ausgeliehen. Die Clubs haben sich jetzt auf einen Transfer geeinigt. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 500.000 Euro.

FC St. Pauli einigt sich mit Londoner Erstligist Crystal Palace

Scott Banks hatte nach seinem Wechsel nach Hamburg im August vergangenen Jahres nur drei Einsätze als Einwechselspieler auf Rechtsaußen. In der Partie gegen Eintracht Braunschweig am 1. September riss jedoch sein Kreuzband. Erst am letzten Spieltag am Pfingstsonntag gegen Wehen Wiesbaden kam er wieder zu einem Kurzeinsatz und bereitete dabei den Siegtreffer zum 2:1 durch Danel Sinani vor. Das Tor bescherte St. Pauli den Meistertitel in der Zweiten Liga.

„Wenn ich die Gelegenheit hätte, auch in der kommenden Saison hier zu spielen, wäre das großartig“, sagte Banks im Februar dem Abendblatt, „ich fühle mich als Teil des Teams.“ Das kann er nun auch künftig mit vollem Recht und noch mehr als je zuvor.

„Scott hat zu Beginn der vergangenen Saison bereits angedeutet, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten noch unberechenbarer machen kann. Zudem hat er sich sehr gut in das Team integriert“, kommentierte St. Paulis Sportchef die Verpflichtung. „Auch wie beharrlich Scott nach seiner schweren Verletzung für seine Rückkehr auf den Platz gearbeitet hat, verdient Anerkennung“, sagte er weiter.

St. Pauli bleibt die sportliche Heimat von Scott Banks

„Ich habe das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein und gleichzeitig am richtigen Ort für den nächsten Schritt meiner Entwicklung zu sein. Ich bin zudem sehr dankbar für die Unterstützung des Vereins und meiner Mitspieler im vergangenen Jahr, das für mich persönlich nicht leicht war. Umso schöner war der erfolgreiche Abschluss der Spielzeit und die Vorfreude auf die kommende Saison in der Bundesliga“, ließ sich Scott Banks auf der St.-Pauli-Homepage zitieren.