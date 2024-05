Hamburg. Der Moderator von Hamburg Zwei starb in der vergangenen Woche an einer schweren Krankheit. Was der Sender zu seinem Gedenken plant.

Die Hamburger Radio-Szene trauert um einen beliebten Kollegen: Eike Buschmann, Radiomoderator bei Hamburg Zwei, ist in der vergangenen Woche an einer schweren Krankheit gestorben.

„Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, den wir lange gekannt haben, ist nicht mehr. Er fehlt uns. Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann“, schrieb dazu der Sender am Donnerstag.

Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Hingabe habe er die Hörer begeistert und das Programm maßgeblich geprägt. „Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen ist und uns alle in tiefer Trauer zurücklässt“, so heißt es dort weiter.

Eike Buschmann ist tot: Sondersendung auf Hamburg Zwei

Zum Gedenken an Eike Buschmann hat Hamburg Zwei am kommenden Sonnabend eine Sondersendung im Programm: Unter dem Titel „Erinnerung an Eike Buschmann“ von 12 bis 13 Uhr, genau zu der Uhrzeit seiner wöchentlichen Sendung, unter anderem mit seinen Lieblingssongs der 80er und 90er-Jahre.

„Lasst uns gemeinsam an Eike denken und wunderbare Moderationsmomente feiern, die wir mit ihm erleben durften“, schreiben seine Kollegen.