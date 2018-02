Gesicht des deutschen Eishockeys: Marco Sturm

Bundestrainer Marco Sturm ist ein Segen für das deutsche Eishockey. Seit er 2015 selbst für die Nationalspieler überraschend Chefcoach der DEB-Auswahl wurde, geht es bergauf. Was er auch anpackt, es funktioniert. An Pyeongchang wird er sich immer erinnern.

Pyeongchang. Am Ende der silbernen Olympia-Reise war Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ganz ergriffen.

"Dieses Turnier und diese Mannschaft werde ich mein Leben lang nicht vergessen", sagte der 39-Jährige nach dem mitreißenden Finale von Pyeongchang und würdigte "seine Jungs" mit einem "Riesenlob". Gerade aber sein Name wird auf ewig mit dem Wunder von Südkorea genannt werden.

Die sensationelle Silbermedaille, der größte Erfolg des deutschen Eishockeys, wäre ohne Marco Sturm nicht möglich gewesen. Eine Größe des deutschen Sports war der Dingolfinger schon vorher, nun aber hat er mit 39 Jahren nach seiner Olympia-Premiere als Trainer seinen Platz in den Sportgeschichtsbüchern sicher.

Nach dem nie für möglich gehaltenen Erfolgsweg von Pyeongchang schwärmte DEB-Präsident Franz Reindl und meinte, der Bundestrainer habe sich für eine Aufgabe als Coach in der nordamerikanischen Profiliga NHL empfohlen. "Was die Mannschaft leistet, wie Marco Sturm die Fäden zusammenhält - das ist überragend", lobte Reindl angesichts der historischen Leistung mit den Siegen gegen die Eishockey-Weltmächte Schweden und Kanada. Reindls Aussage, "das wird der Marco Sturm schon machen" wurde bei Olympia zum geflügelten Wort. Daran änderte auch die knapp verpasste Final-Sensation gegen die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) nichts mehr.

Als Reindl den als Trainer völlig unerfahrenen, als Spieler aber überragenden Sturm 2015 im Alter von gerade einmal 36 Jahren zum Nachfolger des glücklosen Pat Cortina machte, staunten selbst gestandene Nationalspieler. Reindl benannte Sturm nicht nur zum Bundestrainer, sondern auch zum Generalmanager. Nach seinen 1006 NHL-Spielen für San Jose, Boston, Washington, Los Angeles, Vancouver und Florida wurde Sturm das Gesicht des deutschen Eishockeys.

Nun, knapp drei Jahre später, staunt keiner mehr über Reindls Entscheidung. Der Vertrag ist inzwischen bis 2022 verlängert, die Spieler überschlagen sich mit Lob. "Er kann alle Spieler motivieren und begeistern. Man merkt seinen Ehrgeiz. Genau so etwas brauchen wir", sagte etwa der erfahrene Stürmer Patrick Reimer.

Inzwischen ist klar: Reindls Schachzug war genial. Fast alles, was Sturm anfasst, funktioniert. Dazu kommt der ehemalige Stürmer in der Öffentlichkeit bestens an, ist stets gut gelaunt, geduldig und trotz seiner in der NHL verdienten Millionen immer bescheiden. Sturm gewinnt Sympathien für das noch nicht vor allzu langer Zeit arg ramponierte DEB-Image. Die Qualifikation für Sotschi 2014 hatte das DEB-Team unter Cortina verspielt, Weltmeisterschaften wurden von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Sturm änderte dies nachhaltig, auch dank seines konsequenten Wegs mit NHL-Profis.

Schon bei den WM-Turnieren 2016 und 2017 führte er Deutschland unter die Top Acht. Die Steigerung nun bei Olympia gelang Sturm völlig ohne Unterstützung aus Nordamerika. Die NHL hatte sich erstmals seit 1994 geweigert, die Saison zu unterbrechen. Sturm haderte selbst etwas mit dem Kader, den er ausschließlich aus der von ihm auch kritisierten Deutschen Eishockey Liga (DEL) rekrutierte.

Einige Spieler im Aufgebot hatten in der Liga bislang nicht die beste Saison. Dennoch nahm Sturm Routiniers mit, die das System kennen und auf die er sich verlassen kann. Der Teamgeist gilt als überragend. "Wir sind eine große Familie", sagte Sturm.

Reindl gab zu, dass er diesen Erfolg nicht für möglich gehalten hat. "Ich habe nicht geglaubt, dass wir auf dem Niveau so mithalten können. Wir haben natürlich auch das Glück gehabt, das uns früher gefehlt hat", sagte der 63-Jährige. Dreimal nacheinander siegte Deutschland in Pyeongchang im Penaltyschießen oder der Verlängerung, erst im Endspiel riss diese Serie.

Neben dem nötigen Glück hat Sturm einen neuen Geist verankert. Die Spieler reißen sich wieder darum, für Deutschland zu spielen. Unter Cortina hatte es noch weit über 20 Absagen für die jährlich stattfindenden WM-Turniere gegeben. Nun begeistert der Sympathieträger Sturm so sehr, dass Rücktritte auch nach Olympia vorerst ausblieben. Selbst Kapitän Marcel Goc will mit 34 Jahren trotz seiner Verletzungsprobleme weiter treu bleiben. "Er hat einen super Staff zusammengestellt. Jeder hat seine Rolle perfekt ausgefüllt. Er erreicht die Mannschaft super, er ist eine unheimlich große Respektsperson im deutschen Eishockey", lobte Ex-NHL-Spieler Christian Ehrhoff.

( dpa )

