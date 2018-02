Die vorletzte Chance: Björgen will Olympia-Rekord

Pyeongchang. Marit Björgen will es wissen. Nach dem Sieg mit der norwegischen Langlaufstaffel kann sich die 37-Jährige am Mittwoch (09.00 Uhr MEZ) ihren Traum erfüllen.

Mit einem Sieg im Team-Sprint und ihrer achten Goldmedaille würde sie zum erfolgreichsten Teilnehmer in der Geschichte Olympischer Winterspiele aufsteigen. Gemeinsam mit Maiken Caspersen Falla will Björgen bereits die vorletzte Chance nutzen. Auch im abschließenden 30-Kilometer-Lauf am Sonntag geht sie als Mitfavoritin an den Start.