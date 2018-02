Rente für deutsche Olympia-Athleten in Sicht

Pyeongchang. Die deutschen Olympia-Athleten dürfen sich vielleicht schon bald auf eine Sportler-Rente freuen. Im Zuge der Spitzensportreform wird auch an einem Konzept der Altersabsicherung getüftelt.

"Grundsätzlich wäre das eine super Sache, wenn es das geben sollte", sagte Eric Frenzel, Fahnenträger und Olympiasieger in der Nordischen Kombination bei den Winterspielen in Pyeongchang. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat nun erstmals konkret mitgeteilt, was zukünftig an direkter Förderung für die Topathleten veranschlagt ist.