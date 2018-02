Kapp: Deutsches Curling steckt in einem "Teufelskreis"

Berlin. Curling befindet sich in Deutschland nach Ansicht von Bundestrainer Uli Kapp in einem "Teufelskreis".

"Man hat immer wieder diesen Olympia-Hype, die Leute schauen, die finden das toll", sagte Kapp im TV-Sender Eurosport. Doch es fehle an geeigneter Infrastruktur. "Und dann kann man die Leute nicht abholen. Die Anfragen sind da, aber wir können die Anfragen eigentlich gar nicht bedienen. Unter Strich ist dann immer die Frage: Wo kommen die Talente her?", sagte Kapp. Eisflächen gebe es zwar reichlich, doch es fehle an reinen Curlingbahnen.