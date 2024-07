Schneverdingen. Offensivmann kommt von Sparta Prag. Costa spricht von einem „spannenden Profil“. Auf welchen Positionen der HSV jetzt sucht.

Adam Karabec ist der vierte Neuzugang beim HSV. Der tschechische U-21-Nationalspieler war bereits am Mittwoch nach Hamburg gereist, um seinen Medizincheck im UKE zu absolvieren. Am Donnerstag machte der Zweitligist den Deal offiziell.

„Mit Adam bekommen wir einen Spieler mit einem sehr spannenden Profil“, sagt Profifußballdirektor Claus Costa über den offensiven Mittelfeldspieler, der auch auf die Flügel ausweichen kann. „Dank seiner spielerischen Qualität, seiner Kreativität und seines starken linken Fußes ist er jederzeit in der Lage, für Gefahr zu sorgen.“

Karabec wird zunächst für ein Jahr vom tschechischen Meister Sparta Prag ausgeliehen. Darüber hinaus vereinbarten beide Clubs eine Kaufoption, die bei rund drei Millionen Euro liegen soll.

HSV holt Karabec: Kuntz lobt Rosicky

„Wir haben uns schon länger mit Adam beschäftigt und freuen uns sehr, dass es mit dem Transfer geklappt hat, wobei der Dank für die konstruktiven und zielführenden Gespräche auch seinem Berater Pavel Kuka sowie Spartas Sportdirektor Tomas Rosicky gilt, die ich beide schon seit vielen Jahren kenne“, betonte Sportvorstand Stefan Kuntz, der am Mittwochvormittag in den Volkspark gereist war, um den Neuzugang in Empfang zu nehmen.

Karabec reist nun ins Trainingslager nach Schneverdingen nach, um die Mannschaft und Trainer Steffen Baumgart kennenzulernen. „Der HSV ist ein toller Verein und das Volksparkstadion ist absolut beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen und hoffentlich auch einige Tore zu schießen“, sagt der dribbelfreudige Kreativspieler, der dank seiner Körpergröße von 1,87 Meter als kopfballstark gilt.

Mehr zum Thema

HSV verfolgt weitere Transferziele nach Karabec-Deal

Zuvor hatte der HSV bereits Lukasz Poreba (300.000 Euro/RC Lens) und Dennis Hadzikadunic (Leihe/FK Rostow), die beide schon in der vergangenen Saison in Hamburg unter Vertrag gestanden hatten, sowie Daniel Elfadli (eine Million Euro/1. FC Magdeburg) verpflichtet.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Karabec-Leihe sehen sich die Hamburger vordergründig nach einem neuen Rechtsverteidiger sowie einem Stürmer um. Bei den Ablöseverhandlungen mit dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Eyüpspor über Angreifer Erencan Yardimci liegen die Vorstellungen beider Clubs allerdings weiterhin zu weit auseinander.