Hamburg. Die Hamburger waren in den vergangenen Jahren immer wieder am Auftaktspiel beteiligt. Für Trainer Baumgart ist es ein besonderes Duell.

Der 2. August wird für Steffen Baumgart ein besonders emotionaler Tag. Dann gastiert der Trainer mit dem HSV um 20.30 Uhr zum Auftaktspiel der neuen Zweitligasaison bei seinem Ex-Club 1. FC Köln. , wo er bis zum vergangenen Dezember aktiv war. Die Rheinländer waren am Ende der vergangenen Saison mit Ex-St.-Pauli-Coach Timo Schultz aus der Bundesliga abgestiegen und gelten neben dem HSV, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und weiteren großen Traditionsclubs als Aufstiegsfavoriten.

Der HSV war in den vergangenen Jahren der Zweitligist, der mit Abstand am häufigsten das Auftaktspiel bestritt. In der vergangenen Saison gab es einen rauschenden 5:3-Sieg gegen Schalke 04 im Volksparkstadion, davor eröffnete man auch in der Saison 2021/22 (3:1-Sieg auf Schalke), 2020/21 (2:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf) und 2018/19 (0:3-Heimniederlage gegen Kiel) die neue Spielzeit im Unterhaus.

Die DFL veröffentlicht die gesamten Spielpläne am Donnerstagmittag

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Donnerstagvormittag zunächst die Auftaktspiele der Ersten und Zweiten Liga bekannt, die gesamten Spielpläne sollen erst am Mittag veröffentlicht werden. In der Bundesliga eröffnet Meister Bayer Leverkusen die Saison am 23. August (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Mit diesen Eröffnungsspielen dürfte nun auch klar sein, dass der am Mittwoch auf X (vormals Twitter) geleakte Spielplan falsch ist. In dem Screenshot war noch von einem Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen die Rede. Damit dürfte auch der FC St. Pauli andere Auftaktgegner als Union Berlin (auswärts) und den 1. FC Heidenheim (zu Hause) zugewiesen bekommen. Die endgültige Auflösung gibt es aber erst um 12 Uhr.