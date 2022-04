Handball-Bundesliga schmettert Antrag ab: HSV Hamburg muss antreten

Hamburg. Keine Rücksicht auf Verluste: Der Handball-Sport-Verein Hamburg muss an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) bei der TSV Hannover-Burgdorf antreten. Das Präsidium der Bundesliga (HBL) habe den am Dienstag eingereichten Antrag, das Spiel ein zweites Mal zu verlegen, abgelehnt, teilte der Club am Mittwoch mit.

Der HSVH hatte sich darauf berufen, dass seine beiden Stammtorhüter nicht einsetzbar sind: Johannes Bitter leidet an einem Magen-Darm-Infekt, Jens Vortmann hat sich noch nicht vollständig von den Folgen seiner Corona-Infektion erholt. Doch die Sonderregelung, dass ein Spiel verlegt werden kann, wenn zwei Torhüter ausfallen, ist nur für Corona-Fälle anwendbar – und gilt somit nicht für Bitters Krankschreibung.

Handballer des HSV Hamburg mit höchstens acht Profis nach Hannover

HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke bedauerte die Entscheidung: „Wir werden morgen ein Bild abgehen, das der Bundesliga nicht würdig ist“, sagt Frecke, „aber wir können jetzt nur gewinnen.“ Neben den beiden Torhütern fehlen den Hamburgern auch Leif Tissier, Niklas Weller, Jan Kleineidam, Thies Bergemann, Thore Veit, Lukas Ossenkopp (alle verletzt) sowie die Corona-infizierten Philipp Bauer, Jan Forstbauer, Dominik Axmann und Jonas Gertges. Ob sich Manuel Späth rechtzeitig zum Spiel vollständig vom Virus erholt, entscheidet sich kurzfristig.

Trainer Torsten Jansen stehen im besten Fall acht Profis zur Verfügung. Mehrere Spieler aus der Hamburger U19 könnten somit zu ihrem Bundesliga-Debüt kommen, unter ihnen Alexander Pinski, der nun zusammen mit Jonas Maier in Hannover das Torhütergespann des HSVH bilden soll.

Frecke: „Die Jungs werden alles geben und versuchen, sich bestmöglich zu verkaufen, auch wenn unsere U-19-Spieler noch keine Minute im Profi-Bereich aktiv waren.“ Das Spiel in Hannover war ursprünglich für 10. Februar angesetzt, wurde dann aber nach einem Corona-Ausbruch im Team des Gastgebers verschoben.

