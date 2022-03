Torhüter Jens Vortmann war in Minden der Rückhalt.

Handball HSV Hamburg siegt in Minden – war das der Klassenerhalt?

Minden. Es war diesmal nicht nur das obligatorische Siegerlächeln, das die Spieler des HSV Hamburg (HSVH) glücklich strahlen ließ, als sie im Kreis tanzend ihren 27:23 (11:11)-Erfolg in Minden feierten. Das Gefühl, den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga zwar nicht geschafft, diesem jedoch einen gewaltigen Wurf näher gekommen zu sein, löste unter ihnen zusätzliche Freude aus; auch wenn – natürlich – niemand das Saisonziel bereits abhakte.

„Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erspielt, mehr bislang nicht“, sagte der überragende Torhüter Jens Vortmann. Hinten hielt Vortmann, vorne schlugen die Dänen zu. Casper Mortensen mit neun Treffern und Fredrik Bo Andersen mit fünf trafen am häufigsten. Wobei sich Andersen keinen Fehlwurf leistete, Mortensen drei, von der Siebenmeterlinie traf er bei sechs Versuchen aber sechsmal. Tobias Schimmelbauer sah nach einem Foul in der 54. Minute die Rote Karte, bei Minden musste Lucas Meister vorzeitig vom Feld (51.)

Weil Johannes Bitter nach seinem negativen Covid-19-Bescheid am Donnerstag nur noch zwei Trainingseinheiten absolvieren konnte, stellte Trainer Torsten Jansen Vortmann von Beginn an ins Tor. Und der 34-Jährige musste seinen Arbeitsplatz während der 60 Minuten fortan nur dann verlassen, wenn in Unterzahl ein sechster Feldspieler eingewechselt wurde. Seine elf Paraden waren die Basis für den dritten Auswärtssieg.

HSV-Handballer erwischen schlechten Start

„Den haben wir vor allem unserer starken Abwehrleistung zu verdanken. Kämpferisch hat die Mannschaft wieder alles gegeben, nur so kannst du hier gewinnen“, sagte Vortmann. Er muss es wissen. Von 2011 bis 2015 hielt er für die Ostwestfalen, bevor er damals das erste Mal nach Hamburg wechselte.

Der Start ins Spiel misslang allerdings. 1:5 lagen die Hamburger nach zehn Minuten zurück, weil sie im Positionsangriff keine Durchschlagskraft entwickelte, weder am Kreis noch auf Außen zu freien Würfen kamen. Bezeichnender Weise war Andersen, er ersetzte den verletzten Thies Bergemann (Haarriss im rechten Fuß), der bis dahin einzige Treffer zum 1:2 in der sechsten Minute nach einem Tempogegenstoß gelungen.

HSVH kommt stark aus der Pause

Jansens Auszeit kam deshalb nach 9:46 Minuten im richtigen Moment. Sie half nicht unbedingt, das Spiel seiner Mannschaft entscheidend zu verbessern, das Resultat aber schon. Tor um Tor holten die Hamburger auf, was neben Vortmanns Paraden auch zahlreichen technischen Fehlern der Mindener zu verdanken war. Linksaußen Mortensen, erst am Mittwoch freigetestet, nutzte einen schnellen Gegenangriff in der 24. Minute zum 8:7, der ersten Führung des HSVH.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Hamburger als Erste ihren Rhythmus, griffen in der Deckung beherzt zu, konnten dazu darauf vertrauen, dass Vortmann hält, was zu halten war – und noch ein bisschen mehr. Im Angriff wiederum behielten Mortensen und Andersen ihre Kaltschnäuzigkeit, Philipp Bauer war es aber, der in der 42. Minute zum 18:14 die erste Viertoreführung erzielte. Den Vorsprung verteidigten die Hamburger im Folgenden nicht immer souverän, letztlich jedoch erfolgreich.

HSV-Handballer: Fan-Beschränkung entfällt

Gute Nachrichten kommen dazu aus dem Hamburger Sportamt. Für die nächsten Heimspiele des HSVH entfallen die Besucherbeschränkung. Es gelten dabei die 3G-Regeln (vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet) und die FFP2-Maskenpflicht in der Halle für alle Zuschauenden, die älter als 16 Jahre sind.

Damit kann der Club weitere Tickets für die nächsten Spiele freigeben, darf die Maximalkapazität von bis zu 3745 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg nutzen. Zusätzliche Eintrittskarten für die Heimspiele gegen Leipzig (3. April), Balingen-Weilstetten (10. April) und den TuS N-Lübbecke (8. Mai) sind von sofort an erhältlich. Für das letzte Saisonheimspiel gegen den TVB Stuttgart (8. oder 9. Juni) in der Barclay Arena im Volkspark stünden – Stand heute – 13.000 Karten zur Verfügung.

Die Statistik:

Tore HSV Hamburg: Mortensen 9/6, Andersen 5, Axmann 3, Tissier 3, Bauer 2, Weller 2, Forstbauer 1, Schimmelbauer 1, Valullin 1.