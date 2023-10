Hamburg Towers enttäuschen erneut in Europa

Badalona. Den Schwung, den die Veolia Towers aus ihrem jüngsten Bundesligasieg bei den Academics Heidelberg mitgenommen hatten, verebbte im EuroCup bei Joventut Badalona mit zunehmender Spieldauer. Führten die Hamburger nach zweieinhalb Minuten und drei Punkten ihres polnischen Centers Aleksander Dziewa noch mit 9:7, setzte sich danach die Klasse der Spanier durch, die nicht einmal ihre beste Mannschaft aufboten. Mit 16 Punkten war der US-Amerikaner Seth Hinrichs bester Werfer der Towers.

Towers kassieren fünfte Niederlage im fünften Spiel

Am Ende hatten die Hamburger mit 76:108 (21:32, 21:33, 23:21, 11:22) ihre fünfte EuroCup-Niederlage, ihre vierte hohe, im fünften Spiel kassiert. Am Freitagabend (20 Uhr/Dyn) sind sie wieder in der Bundesliga gefordert, der starke Aufsteiger Rasta Vechta gastiert in Wilhelmsburg.

Cheftrainer Benka Barloschky (35) war dennoch nicht frustriert, sprach später wie üblich – und das zu Recht – mit einem Lächeln im Gesicht von der Herausforderung des zweitstärksten europäischen Vereinswettbewerbs, der Qualität der Konkurrenz und über den Lerneffekt, den der EuroCup ermöglicht.

Spanier treffen vor allem aus der Distanz

Dennoch: Diese europäische Vorstellung der Towers war erneut enttäuschend, die Trefferquote der Zweipunktewürfe lag mit 47,4 Prozent weit unter jenen 69 Prozent aus dem Spiel in Heidelberg. Allerdings verteidigten die Spanier auch konsequenter und trafen vor allem aus der Distanz (58,3 Prozent/Towers: 33,3) und von der Freiwurflinie (91,4/66,7) herausragend. Das Fazit: International ist diese neu formierte Mannschaft überfordert.

Punkte Veolia Towers Hamburg: Hinrichs 16, Hughes 13, Christmas 11, Dziewa 8, King 8, Möller 7, Durham 6, Reece 5, Brauner 2.

