Gutes Los: Veolia Towers Hamburg im Pokal zu Dresden Titans

Köln. Die Veolia Towers Hamburg starten am 23. oder 24. September mit einem Pokalspiel beim Zweitliga-Fünften Dresden Titans in die neue Basketballsaison. Das ergab die Auslosung der ersten Runde in der Bundesligazentrale (BBL) in Köln. Die Towers wurden als letztes der 16 Teams gezogen. Erstmals seit 14 Jahren nehmen am BBL-Pokal wieder die zwei Bundesliga-Absteiger und die sechs besten Zweitligisten der Vorsaison teil.

Towers schieden bisher zweimal in der ersten Runde aus

Die ersten acht Teams der vergangenen Bundesligaspielzeit haben in der ersten Runde spielfrei, greifen erst im Achtelfinale am 14./15. Oktober in den K.-o.-Wettbewerb ein. Die Towers hatten die Saison als Tabellen-15. beendet. Die Hamburger waren 2021 und 2022 bei ihren bisherigen zwei Pokalteilnahmen jeweils in der ersten Runde, damals das Achtelfinale, ausgeschieden.

Die Bundesliga beginnt für die Hamburger in der Woche danach am Freitag, dem 29. September, bei den Riesen Ludwigsburg. Vom 11. August an lädt Cheftrainer Benka Barloschky (35) sein Team zur Vorbereitung ein. Für die Basketball-WM vom 26. August bei 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen müssen die Hamburger wahrscheinlich nur ihren polnischen Neuzugang, Center Aleksander Dziewa (25), abstellen.