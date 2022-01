Basketball: Towers-Profi Homesley zwischen Himmel und Hölle

Hamburg. Es war einer dieser Momente, für den Caleb Homesley (25) Basketballprofi wurde: Seine Mannschaft mit einem Punkt im Rückstand, letzter Angriff, der Ball in seinen Händen, die Sekunden ticken runter, alles fühlt sich wie im Film an. Mit nur einem getroffenen Wurf zum Helden werden, und sich anschließend von den Fans feiern lassen. Doch der US-Amerikaner der Hamburg Towers musste am Sonnabend gegen Ratiopharm Ulm erfahren, dass man in so einer Situation der Held oder eben auch der Depp sein kann.

Homesley erhielt beim Stand von 90:91 den Ball mit 10,6 Sekunden Restspielzeit, doch er traf die falsche Entscheidung. Statt zum Korb zu ziehen und einen Zweipunktewurf zu nehmen, zögerte der Topscorer, und war so gezwungen, einen schwierigen Dreipunktewurf anzusetzen. Der Ball verpasste das Ziel um Zentimeter. Am Ende stand die 90:91 (25:25, 25:24, 13:24, 27:18)-Niederlage für die Wilhelmsburger auf der Anzeigetafel. "Wir hatten zehn Sekunden und ein paar Optionen. Ich habe gemerkt, dass die Uhr runterläuft und gecheckt, welche Möglichkeit sich ergibt. Bei 2,8 Sekunden habe ich hochgeschaut und gewusst, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Die Zeit reichte nicht mehr, um zum Korb zu ziehen. Manchmal trifft man, manchmal geht er daneben“, blickte Homesley merklich angefressen zurück.

Homesley stand bei den Towers die gesamten 40 Minuten auf dem Court

Vorwürfe gab es weder von den Mitspielern noch von Trainer Pedro Calles (38). Erst recht nicht, weil sich Homesley komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte. Der Topscorer stand während der gesamten 40 Minuten auf dem Parkett, erzielte 16 Punkte, holte sieben Rebounds und verteilte sensationelle 14 Assists.

Nur knapp schrammte er an einem "Triple Double" vorbei, das einem gelingt, wenn man in drei statistischen Kategorien einen zweistelligen Wert erzielt. "Ich glaube nicht an hätte, wäre, könnte. Wir haben ihm den Ball gegeben. Und das war durch die Defensive des Gegners die Option, die für ihn die beste war. Manchmal ist es besser, man hat Glück, als man ist gut", sagte Trainer Calles.

An Corona erkranktes Towers-Trio konnte sich nicht freitesten

Das Glück hätten sich die dezimierten Towers eigentlich verdient gehabt. Gegen die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga fehlten erneut Lukas Meisner (26), Ray McCallum und Seth Hinrichs (28), deren Coronatests auch nach einer Woche immer noch positiv waren. Zu allem Überfluss verletzte sich im Abschlusstraining auch noch Spielmacher Justus Hollatz am Knie.

Am Montag soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss geben, wie schwer die Verletzung des 20-Jährigen ist. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass es etwas Schlimmeres ist", sagte Hollatz.

Center Kotsar mit 24 Punkten bester Towers-Werfer

Ohne vier Spieler lieferten die Towers über die gesamte Spieldauer einen leidenschaftlichen Fight, der von den 682 Fans teilweise mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Angeführt von Homesley und Center Maik Kotsar (25), der mit 24 Punkten bester Werfer war, holten die Hamburger im Schlussviertel einen Zehn-Punkte-Rückstand (63:73) auf.

Zwischenzeitlich führten die Towers sogar in der Schlussphase mit 88:81, um am Ende doch tief enttäuscht den Court zu verlassen. "Ich bin aber total stolz auf meine Spieler, wie sie sich gewehrt haben und dem Gegner einen Kampf geliefert haben. Es ist nicht leicht, all das wegzustecken, was uns gerade widerfährt. Aber je länger ich mit den Jungs zusammenarbeite, umso mehr mag ich sie", so der Spanier.

Towers setzen weiter auf ihre Widerstandsfähigkeit

Für die Towers war es wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Folge. Nach dem Ulm-Spiel sind die Towers auf Platz neun, der nicht mehr zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt, abgerutscht. Doch in Panik gerät man deshalb bei den Hamburgern nicht. "Solche Spiele tun weh. Wir haben ganz großes Herz bewiesen. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Situation mit Corona und Verletzungen wird uns die ganze Saison über verfolgen. Da müssen wir zusammenstehen, so wie wir es gegen Ulm getan haben", sagte Forward Robin Christen (30, 17 Punkte).

Bereits am Mittwoch (20 Uhr, MagentaSport) geht es für die Hamburger im EuroCup bei Morabanc Andorra. Die Towers hoffen, dass die drei coronaerkrankten Spieler bis dahin freigetestet werden können.