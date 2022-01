Hamburgs Spielmacher überragt beim 94:74-Sieg gegen Ankara erneut. 200 Zuschauende machen in Wilhemsburg ordentlich Lärm.

Basketball Homesley hält die Towers auch in Europa auf Kurs

Hamburg. Welchen Lärm selbst 200 Zuschauerinnen und Zuschauer erzeugen können, haben die Fans der Hamburg Towers im EuroCup-Spiel gegen Turk Telekom Ankara eindrucksvoll demonstriert. Sie trommelten und klatschten die Wilhelmsburger zu einem 94:74 (27:14, 23, 20, 23:17, 21:23)-Erfolg, dem vierten in diesem Wettbewerb.

Ihrem Ziel, unter die ersten acht der Tabelle zu kommen, damit das Achtelfinale zu erreichen, kamen die Towers mit einem starken Auftritt einen Wurf näher. Der Schlussjubel fiel allerdings angesichts der reduzierten Kulisse dennoch etwas gedämpfter aus, trübte die Stimmung bei Cheftrainer Pedro Calles jedoch nicht: „Die Intensität, mit der wir als Mannschaft verteidigt haben, war der Schlüssel zum Sieg.“

Towers-Spielmacher Homesley überragt erneut

Die US-Spielmacher Caleb Homesley und Ray McCallum lieferten sich in der ersten Halbzeit ein Duell um den besten Werfer der Towers. Stand es nach 20 Minuten noch unentschieden 15:15, zog der erneut überragende Homesley dank insgesamt sieben erfolgreicher Dreier am Ende auf 26 Zähler davon. McCallum konnte sein Konto nur auf 17 Punkte verbessern.

Dennoch: Der 30 Jahre McCallum, am Anfang der Saison nachverpflichtet, bewies, warum ihn die Hamburger im Herbst aus der Arbeitslosigkeit geholt haben. Sportchef Marvin Willoughby war aber schon immer von seinen Fähigkeiten überzeugt. „Wenn er sich bei uns eingewöhnt hat, wird er die erhoffte Verstärkung. Davon bin ich überzeugt. Spätestens im Januar könnte das der Fall sein“, sagte Willoughby Anfang Dezember, als erste Kritik an McCallums Leistungen aufkam.

Towers erhielten einen dankbaren Gegner

Die Türken, die ohne ihren US-Topscorer Aaron Harrison antraten, waren aber auch ein dankbarer Gegner, trafen aus allen Distanzen schlecht, leisteten sich zudem zahlreiche Ballverluste (14/Towers: 8), weil sie mit der aggressiven Deckung der Hamburger nicht zu ihrem Spiel fanden. Henrik Rödl, der ehemalige Bundestrainer, registrierte das an der Seitenlinien mit äußerer Gelassenheit.

Bereits am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) sind die Towers wieder in der Bundesliga gegen den MBC Weißenfels gefordert. Ob dann ebenfalls wenigstens 200 Zuschauende zugelassen werden, ist angesichts der Infektionszahlen in Hamburg noch offen.