Alba Berlin am Ende zu clever für die Hamburg Towers

Hamburg. Der Applaus der Fans war Balsam für die geschundenen Seelen der Profis der Hamburg Towers. Nach zuvor vier Pflichtspielsiegen in Folge unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles (38) Alba Berlin mit 80:88 (24:26, 22:15, 15:19, 19:28). Es war ein packendes Topspiel mit 17 Führungswechseln, spektakulären Aktionen auf beiden Seiten und dem besseren Ende für den amtierenden Meister.

Bester Werfer für die Hamburger war vor 2500 Zuschauern in erstmals in dieser Saison ausverkauften der edel-optics.-de Arena Jaylon Brown (27) mit 25 Punkten, darunter der „Buzzer-Beater“, der den Endstand besiegelte.

„Alba ist ein gutes Team, von dem man erwartet, dass sie die Würfe treffen, wenn es darauf ankommt. Im vierten Viertel lief es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so gut bei uns. Unsere Defensive hätten wir es besser machen können“, erklärte Brown.

Towers-Sensation gegen Alba bleibt diesmal aus

In der vorherigen Saison hatten die Towers in der Basketball-Bundesliga (BBL) die Sensation geschafft, beide Hauptrundenspiele gegen den ambitionierten EuroLeague-Teilnehmer zu gewinnen. In Hamburg gab es ein 90:75, in der Hauptstadt behielt man mit 75:68 die Oberhand. Im Play-off-Viertelfinale zeigte Alba den Towers allerdings deutlich ihre Grenzen auf, zog mit drei Siegen in Folge ohne Mühe ins Halbfinale ein.

Am frühen Sonntagabend entwickelte sich zunächst ein hochklassiges und intensives Spiel auf Augenhöhe. Die Hamburger nervten die Berliner mit aggressiver Verteidigung. Allein in den ersten zehn Minuten konnten die Towers sieben Ballverluste beim Titelkandidaten erzwingen. Dass die Gastgeber trotzdem mit einem knappen 24:26-Rückstand aus dem ersten Viertel gingen, lag vor allem daran, dass sie immer wieder Probleme hatten, die eigene Zone unter dem Korb zu verteidigen.

Towers schwächeln gegen Alba bei Dreiern

In der Folge blieb ein Abnutzungskampf auf hohem Niveau. Keines der beiden Teams konnte sich mit einem Lauf einen komfortablen Vorsprung erspielen. In der Offensive präsentierten sich die Hamburger nicht so effizient wie zuletzt, als sie in drei der vergangenen vier Partien 100 oder mehr Punkte erzielten konnten. Vor allem von der Dreipunktelinie wollte im ersten Durchgang nicht viel gelingen. Lediglich 28 Prozent (fünf von 18 Versuchen) fanden den Weg in den Korb.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutlich treffsicherer waren die Towers aus dem Zweipunktebereich. Starke 75 Prozent (neun von zwölf) konnten versenkt werden. Der Schlüssel zur nicht unverdienten 46:41-Führung zur Pause lag aber in der starken Verteidigung. Im zweiten Viertel ließ das disziplinierte Calles-Team lediglich 15 Punkte zu. Bis zur Halbzeit stieg bei Alba Berlin die Zahl der Turnover auf zehn. Für das Defensiv-Highlight der ersten Hälfte sorgte eine halbe Minute vor der Sirene Towers-Center Maik Kotsar (25), der Alba-Profi Yovel Zoosman (23) mit einem Monsterblock abräumte.

„Die Verteidigung der Hamburger hat mich beeindruckt. Das hat die Berliner aus dem Rhythmus gebracht. Alba muss in der zweiten Halbzeit sehen, was sie besser machen müssen. Es ist ein Spiel auf hohem Niveau“, erklärte Wilbert Olinde (66), ehemaliger Bundesliga-Profi und Vater von Alba-Profi Louis, der in Hamburg geboren wurde und bei den Berlinern am Ende auf zehn Punkte kam.

Alba zu clever für die Towers

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Berliner eine deutliche Reaktion auf die fahrige erste Halbzeit und kamen angeführt von einem starken Nationalspieler Maodo Lo (29) mit einem 8:0-Lauf aus der Kabine. Die Towers taten sich in der Folge schwer, gute Würfe zu kreieren, Viele Angriffsversuche wirkten erzwungen. Dazu passte, dass der Hamburger Caleb Homesley(25) zwar auf 15 Punkte kam, aber viele falsche Entscheidungen traf und lediglich 19,1 Prozent seiner Würfe aus dem Feld verwandeln konnte. Trotzdem kämpften die Gastgeber leidenschaftlich gegen den Topclub aus der Hauptstadt und gingen mit einem 61:60 ins Schlussviertel.

Dort kam Alba erneut mit einem 7:0-Lauf aufs Parkett zurück, stellte die Towers sowohl offensiv als auch defensiv immer wieder vor Probleme. Mit zunehmender Müdigkeit agierte das Calles-Team bei dem Versuch, zurück ins Spiel zu finden, hektisch und kopflos. Und das rächte sich gegen Alba, die in der heißen Phase ihre Klasse zeigten, den deutlich kühleren Kopf bewahrten, und den Abnutzungskampf im Prestigeduell der beiden Metropolen letztlich verdient für sich entscheiden konnten.

Viel Zeit, sich über die zweite Heimniederlage der laufenden Saison zu ärgern, haben die Towers aber nicht. Bereits an diesem Mittwochabend (19 Uhr/MagentaSport) muss das Calles-Team im heimischen Wilhelmsburg gegen Brose Bamberg antreten.