Hamburg Towers Trainer: Wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung

Hamburg. Pedro Calles war selbst gespannt, ob seine Profis nach der 100:82-Gala gegen Lokomotive Kuban Krasnodar im EuroCup am Mittwoch auch biederen Liga-Alltag in der Bundesliga bewältigen können. „Das Spiel in Würzburg ist das deutlich gefährlichere. Wenn wir glauben, dass uns da etwas geschenkt wird, machen wir den ersten großen Fehler“, warnte der Trainer der Hamburg Towers.

Und die Worte des 38-Jährigen haben Gehör bei den Spielern gefunden. Die Wilhelmsburger gewannen am Sonnabend bei Abstiegskandidaten s. Oliver Würzburg mit 100:88 (27:27, 26:23, 25:21, 22:17). Für die Hamburger, die zuvor zwei Auswärtsspiele in Folge verloren hatten, war Caleb Homesley (25) mit 22 Punkten bester Werfer. „Auswärts zu gewinnen ist nie einfach. Würzburg hatte vier Spiele in Folge verloren, kam hungrig raus, aber wir haben gekämpft, in der zweiten Hälfte besser verteidigt und das Spiel gewonnen. Wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung“, bilanzierte Homesley.

Hamburg Towers in der Defensive geistig etwas müde

Die Franken, die nach der Beurlaubung von Denis Wucherer (48) am Montag mit Interimstrainer Steven Key (53) ins Spiel gingen, konnten den Towers im ersten Viertel durchaus Paroli bieten. Gerade von der Dreipunktelinie präsentierte sich der Abstiegskandidat stark, konnte in der achten Minute mit 23:20 in Führung gehen. Es wirkte so, als wären die Towers vor allem in der Defensive geistig etwas müde. Allen voran Nationalspieler Justus Hollatz, der elf seiner 18 Punkte im ersten Viertel erzielte, war es zu verdanken, dass die Gäste im Spiel blieben. Mit einem Dreipunktewurf unmittelbar vor Ablauf des ersten Viertels konnte der Nationalspieler auf 27:27 ausgleichen.

Ein Weckruf sollte das aber nicht sein. Topscorer Homesley startete das zweite Viertel mit zwei Ballverlusten, einem Offensivfoul und einem „Airball“ und sorgte so dafür, dass die Würzburger immer selbstbewusster wurden, und sich einen 32:27-Vorsprung erspielen konnten.

Was Spielerfreundin Veronica Gray lustig findet

Für etwas Nebengeräusche sorgte während der Partie Veronica Gray, Lebensgefährtin von Center Maik Kotsar (24). Bei Twitter kritisierte die Spielergattin, dass ihr Maik nicht in der Startformation stand. „Der Fakt, dass der punktbeste Center der Liga Kandidat für den „6th Man der Saison“ (Bester Auswechselspieler: Anm.Red) sein könnte, finde ich lustig“. Zuletzt war der Este immer wieder von der Bank gekommen, was seinen starken Leistungen keinen Abbruch tat. Auch gegen Würzburg überragte der „Big Man“, dem mit 18 Punkten und elf Rebounds ein „Double-Double“ gelungen ist.

Geschichten gab es zur Genüge auch auf dem Court. Zachary Brown (26), der bei den vergangenen beiden Partien gegen Ulm und Krasnodar keine einzige Sekunde gespielt hatte, durfte wieder ran, erzielte am Ende neun Punkte und zeigte ein gutes Spiel.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ohnehin trugen beide Mannschaften zu einer kurzweiligen Partie bei. Keines der beiden Teams konnten sich bis zur Halbzeit entscheidend absetzen. Nach 20 Minuten gingen die Towers mit einer 53:50-Führung in die Kabine. Vor allem die überschaubare Defensivleistung dürfte Coach Calles dort angesprochen haben. 51 zugelassene Punkte und elf (!) Ballverluste sind gegen einen Abstiegskandidaten in einer Halbzeit deutlich zu viel.

Homesley zeigt warum er offensiv eine Waffe ist

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Towers zunächst deutlich konzentrierter. Allen voran Homesley, der eine gruselige erste Halbzeit gespielt hatte, zeigte, warum er offensiv eine Waffe ist. Nach nur drei Zählern im dritten Durchgang folgten 19 im zweiten. Die Wilhelmsburger konnten sich Mitte des dritten Viertels eine 13-Punkte-Führung erspielten (70:57). Sicherheit gab das aber nicht. Würzburg startete zum Ende des dritten Viertels einen 8:0-Lauf und so betrug der Vorsprung vor dem Schlussviertel lediglich sieben Punkte (78:71). So richtig traute Trainer Calles dem Braten noch nicht.

Doch seine Spieler wollten die starke Woche unbedingt mit einem Erfolgserlebnis krönen. Vor allem die offensivstarken Homesley, Kotsar und Hollatz, dem mit 18 Punkten ein persönlicher Bestwert in der Bundesliga gelang, übernahmen im vierten Viertel die Verantwortung bei den Towers, die auch in der Defensive mehr Zugriff fanden. Schnell wuchs die Führung der Hamburger an. Drei Minuten vor dem Spielende lagen die Towers mit zehn Zählern vorn und ließen sich den verdienten Auswärtssieg nicht mehr nehmen.