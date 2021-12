Basekteball: Hamburg Towers verlieren nach starkem Start in Ulm

Ulm. Für Pedro Calles waren Partien gegen ratiopharm Ulm in seiner Trainerkarriere bislang wenig erfolgreich. Weder mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Rasta Vechta noch mit den Hamburg Towers konnte der 38-Jährige gegen den Traditionsclub gewinnen. „Ich werde aber heute nichts Besonderes machen. Das ist letztlich eine Statistik der Vergangenheit“, sagte Calles vor der Partie.

An dieser Bilanz des Grauens sollte sich am Sonntagnachmittag nichts ändern. Die Wilhelmsburger, die ebenfalls Ulm noch nie besiegen konnten, unterlagen in der Basketball-Bundesliga (BBL) dem Play-off-Konkurrenten 74:78 (28:19, 8:18, 16:24, 22:17). Erfolgreichster Profi der Hamburger war Center Maik Kotsar mit 16 Punkten und acht Rebounds. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, leider konnten wir unseren Flow offensiv nicht aufrechterhalten. Ein Schlüssel waren die 14 Offensivrebounds der Ulmer“, kritisierte Calles.

Hamburg Towers in Ulm: Wegen Corona keine Fans zugelassen

An den äußeren Umständen dürfte die zweite Auswärtsniederlage in Folge nicht gelegen haben. In der sonst so stimmungsvollen ratiopharm Arena waren wegen der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg keine Fans zugelassen. Hin und wieder kamen lediglich Fangesänge aus den Boxen. Kurios: Bislang hatte Ulm alle seine Heimspiele in der BBL in dieser Saison verloren. Für die Towers war es das erste Geisterspiel in dieser Saison. Die triste Atmosphäre beeinflusste die Hamburger aber zunächst überhaupt nicht. Im Gegenteil.

Mit viel Aggressivität überrollten die Towers die Ulmer zu Beginn der Partie mit einem 13:2-Lauf. Das Calles-Team zeigte vor allem in der Defensive eine Reaktion auf das desolate 71:87 im EuroCup bei Slask Wroclaw. Erst zum Ende des ersten Viertels kamen die Ulmer etwas besser ins Spiel, an der dominanten Vorstellung der Hamburger änderte das zunächst nichts. Allein im ersten Viertel erzielten sie 28 Punkte. „Wir müssen konstanter, im Idealfall über 40 Minuten, unsere Leistung bringen“, hatte der Towers-Trainer vor der Partie gefordert.

Ulmer mit Intensität und Treffsicherheit nach der Halbzeit

Und die Inkonstanz war auch in Ulm mal wieder das leidige Thema. Im zweiten Viertel mussten die Towers 6:07 Minuten auf ihren ersten Korberfolg warten. Ohnehin gelangen ihnen in diesen zehn Minuten bloß acht Punkte. Da konnte es nicht überraschen, dass die Hamburger mit einem 36:37-Rückstand in die Halbzeit gingen.

Wirklich besser wurde es nach dem Seitenwechsel aus Towers-Sicht nicht. Analog zu den Hamburgern zu Spielbeginn kamen jetzt die Ulmer mit viel Intensität und Treffsicherheit aus der Kabine, was den Rückstand der Towers auf zehn Zähler (38:48) anwachsen ließ. Und es blieb auch in der Folge dabei, dass die Hamburger dem Spiel hinterliefen. Mit einem 52:62-Rückstand gingen die Towers in den Schlussabschnitt, in dem sich vor allem Lukas Meisner (26), der elf seiner 14 Punkte in der zweiten Hälfte schaffte, gegen die Niederlage stemmte. Doch die insgesamt schwache Dreipunktewurf-Quote – nur acht von 28 Versuchen (28,8 Prozent) fanden den Weg in den Korb – sorgte dafür, dass die Towers verdient als Verlierer vom Court gingen.

Hamburg Towers: Leistungsträger kaum Einfluss auf die Partie

Erneut war auffällig, dass die als Leistungsträger verpflichteten Jaylon Brown (27, sieben Punkte), Ray McCallum (30, sechs) und Robin Christen (30, fünf, vier Ballverluste) kaum Einfluss auf die Partie nahmen. Zach Brown (26) stand zwar im Kader, spielte aber keine Sekunde. Mittel- und langfristig brauchen die Towers – vor allem gegen die Topgegner der Bundesliga, die in den kommenden Wochen warten – konstant ihre Schlüsselspieler, um im Kampf um die Play-offs konkurrenzfähig zu sein. Am Mittwochabend (19.30 Uhr, MagentaSport) geht es für sie erst einmal auf internationalem Parkett weiter, wenn der russische Spitzenclub Lokomotive Kuban Krasnodar in der edel-optics.de Arena gastiert.