Hamburg. Auf der Geschäftsstelle der Hamburg Towers herrschte Mittwochmittag reges Treiben. Fast alle Mitarbeiter hatten ihr Homeoffice verlassen, waren ins Büro gekommen, um auf den mutmaßlichen Saisonabbruch der Basketball-Bundesliga (BBL) schnell reagieren zu können. Dann kam alles ganz anders. Die 17 Erstligavereine beschlossen nach einer dreistündigen Videokonferenz mit deutlicher Mehrheit, die am 12. März unterbrochene Spielzeit zunächst bis zum 30. April auszusetzen, danach die Serie, wenn möglich, geordnet zu finalisieren. Ende April wollen die Clubs ein weiteres Mal konferieren. Bis dahin sollen verschiedene Szenarien vorbereitet werden. 13 Spieltage stehen aus.

„Es bleibt das erklärte Ziel, die Saison 2019/2020 zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls mit einem verdichteten Modus fortzusetzen“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Für ein sofortiges Saisonende bezifferte er den Schaden aus wegfallenden Zuschauer-, Sponsoren- und TV-Einnahmen (bis zu 200.000 Euro pro Verein/Telekomvertrag bis Mitte 2023) auf 25 Millionen Euro. Der Umsatz der BBL beträgt rund 145 Millionen Euro.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Ein möglicher Plan ist, die Hauptrunde mit bis zu drei (Geister-)Spielen pro Woche von Mitte Mai bis Mitte Juni zu beenden, danach die Play-offs zu verkürzen, eventuell diese nur mit vier statt mit acht Teams zu spielen. Weiterhin soll der Tabellenletzte, derzeit die Hamburg Towers, in die 2. Bundesliga ProA absteigen. Auch der Abbruch der Saison bleibt eine Option. Towers-Geschäftsführer Jan Fischer begrüßte den aktuellen Entschluss: „Wir richten uns nach den behördlichen Auflagen, alle weiteren Entscheidungen orientieren sich daran.“

Saison wird auch zu einem wirtschaftlichen Kraftakt

Für den Wilhelmsburger Bundesliga-Aufsteiger wird die Saison jedoch nicht nur zu einem sportlichen, auch zu einem wirtschaftlichen Kraftakt. Muss der Club seine letzten sieben Heimspiele ohne Fans austragen, was wahrscheinlich ist, fallen Einnahmen von knapp einer halben Million Euro weg. Vor allem die für den 26. April in der Barclaycard Arena am Volkspark geplante Begegnung gegen den deutschen Meister Bayern München hätte rund 220.000 Euro in die Clubkasse gespült.

Mehr als 10.000 Eintrittskarten waren für dieses Spiel verkauft. Zuschauereinnahmen machen 30 Prozent des Towers-Etats von etwa fünf Millionen Euro aus. Alle Tickets behalten vorerst ihre Gültigkeit, da die Spiele nur verschoben, nicht abgesagt sind. Die Towers wollen alle Kartenbesitzer über das weitere Vorgehen informieren. Auch hat Geschäftsführer und Sportchef Marvin Willoughby bereits die Gespräche mit den Sponsoren gesucht. „Die ersten Rückmeldungen sind positiv“, sagt er.

Corona-Krise: 33 Angestellten der Towers bekommen Kurzarbeitergeld

Ein klares Signal kommt von Hauptsponsor VTG, einem Eisenbahn-Logistik- und Waggonvermietunternehmen mit Sitz in Hamburg. „Selbstverständlich hat die aktuelle Situation keinerlei Einfluss auf unser Engagement bei den Towers. Wir teilen die Werte, für die der Verein steht – Teamplay, Durchhaltevermögen, Integration. Dies gilt umso mehr in diesen schwierigen Zeiten, in denen uns als Förderer eine besondere Verantwortung zukommt. Wir hoffen, dass nahezu alle Förderer auch so denken“, sagte Geschäftsführer Dr. Heiko Fischer dem Abendblatt. Der VTG-Vertrag mit den Towers läuft noch bis Mitte 2022.

Die 33 Angestellten der Towers, inklusive Spieler/Trainer, beziehen rückwirkend zum 1. März Kurzarbeitergeld. Im März sollen sie 100 Prozent ihres Gehaltes bekommen, im April 70. Die Spielerverträge laufen am 2. Mai aus. An diesem Tag war das letzte Saisonspiel gegen Abstiegskonkurrent Bonn angesetzt. Willoughby verhandelt nun mit den Profis über eine Verlängerung der Arbeitspapiere, auch mit den in ihre Heimat geflogenen Tevonn Walker (Kanada) und Beau Beech (USA). „Alle wollen mit uns diese Saison zu Ende spielen, wenn es dann so kommen sollte“, sagt Willoughy.

Das Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison wurde verschoben. Bis Mitte April hätten die Clubs ihre Unterlagen einreichen müssen. Ob es zu einer Aufweichung der Kriterien kommt, Mindestetat drei Millionen Euro, Eigenkapital 250.00 Euro, steht noch aus.