Hamburg. Die Hamburg Towers haben ihre neue Mitte gefunden: Prince Ibeh besetzt beim Aufsteiger in der ersten Saison in der Basketball-Bundesliga den Raum unterm Korb. Der 2,08 Meter große und 120 Kilogramm schwere Center erhält einen Einjahresvertrag, wie die Wilhelmsburger am Dienstag bekannt gaben. Noch vergangene Woche war Ibeh (25) in der philippinischen Meisterschaft für NorthPort Batang Pier im Einsatz.

Einen Namen gemacht hat sich der US-Koloss mit nigerianischen Wurzeln als Blockspezialist. „Prince ist bekannt als exzellenter Verteidiger und großartiger Shotblocker mit einer für seine Größe ungeheuren Mobilität", sagte Towers-Trainer Mike Taylor. "Er soll unsere Defense als kräftiger Ringbeschützer verankern."

Klassenerhalt ist Ibeh zu wenig

Ibeh, in London geboren und in Texas aufgewachsen, will sich bei den Towers "allerdings auch offensiv weiterentwickeln, da besteht definitiv Potenzial". Nach seiner College-Zeit in Texas spielte er zwei Jahre in der NBA-Nachwuchsliga für die Long Island Nets. Es folgten Stationen in Japan und zuletzt auf den Philippinen.

Mit dem Klassenerhalt allein sieht er seine Towers-Mission nicht erfüllt: "Ich will nicht gegen den Abstieg spielen, so ticke ich nicht. Für mich zählt immer nur der Sieg.“