Torschütze Oladapo Afolayan (l.) und Vorbereiter Lukas Daschner feiern das 3:0 in Sandhausen.

Den Spielern des FC St. Pauli wuchsen beim 5:0-Sieg in Sandhausen am Tag des Geflügels Flügel. Die Hamburger Profis in der Einzelkritik.