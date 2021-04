FC St. Pauli: Burgstaller hatte Doppelgänger, Kyereh viel Glück

Hamburg. Der FC St. Pauli hätte das Spiel gegen Eintracht Braunschweig gut und gern höher gewinnen können als mit 2:0. Trotzdem konnten die Hamburger hinterher auch von Glück reden. Die Einzelkritik.

Stojanovic: Hoffentlich hatte er Skiunterwäsche an. Es war kalt am Millerntor, und viel bewegen musste er sich mangels gefährlicher Bälle in Richtung seines Arbeitsplatzes auch nicht.

Zander: Ließ auf der rechten Abwehrseite wenig zu, traute sich aber auf der rechten Angriffsseite zu wenig zu.

Ziereis: Organisierte die neu formierte Abwehr sicher. Ahnte viele Eintracht-Pässe voraus.

Dzwigala (bis 62.): Guter Auftritt des James-Lawrence-Tore-Reginiussen-Ersatzmanns in der Innenverteidigung. Bezahlte seinen Kopfball-Einsatz mit einem Brummschädel.

Knoll (ab 62.): Kam zu seinem ersten Einsatz seit der Gelb-Roten Karte in Würzburg (1:1) am 6. Januar.

Paqarada: Kam nur selten zu seinen Flankenläufen.

Benatelli: Der Ballsicherer – gewann wieder die wichtigen Zweikämpfe und baute die Angriffe auf.

Die Statistik FC St. Pauli Stojanovic – Zander, Ziereis, Dzwigala (62. Knoll), Paqarada – Benatelli – Becker (88. Aremu), Zalazar – Kyereh (72. Daschner) – Marmoush (73. Dittgen), Burgstaller (88. Matanovic). – Trainer: Schultz 1 von 6

Eintracht Braunschweig Fejzic – Kessel, Diakhite (66. Abdullahi), Klaß (46. Ziegele) – Wydra – Bär (81. Otto), Kammerbauer, Ben Balla, Schlüter (81. Schwenk) – Proschwitz, Kroos (71. Kobylanski). – Trainer: Stickroth 2 von 6

Tore 1:0 Marmoush (7.), 2:0 Kyereh (13.) 3 von 6

Schiedsrichter Arne Aarnink (Nordhorn) 4 von 6

Gelbe Karten Kyereh (3), Zander (3) – Kroos (9) 5 von 6

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre) Torschüsse: 14:6

Ecken: 4:5

Ballbesitz: 59:41 %

Zweikämpfe: 111:124 6 von 6

Becker (bis 88.): Die Ruhe und Abgeklärtheit des immer noch erst 20-Jährigen sind phänomenal.

Aremu (ab 88.): Zweikampfstärke für die Schlussphase.

Zalazar: Ein diesmal vergleichsweise unauffälliger Auftritt des Antreibers.

Kyereh (bis 72.): B-Note Eins für den Flickflack nach seinem Tor. A-Note Eins für seinen Offensivdrang und Spielwitz. Note Sechs für seine Stoßattacke gegen Felix Kroos. Glück, dass er da nur die Gelbe Karte sah.

Daschner (ab 72.): Nur Eintracht-Torwart Fejzic verhinderte ein Tor bei Daschners erster Ballberührung.

Burgstaller (bis 88.): War da ein Doppelgänger in der 35. Minute auf dem Platz? Der „echte“ Burgstaller hätte das 3:0 ganz sicher gemacht. Bereitete aber das 1:0 großartig vor.

Matanovic (ab 88.): Wechsel zum Zeitgewinn im Schneetreiben.

Marmoush (bis 72.): Spielte die Eintracht-Abwehr ein ums andere Mal schwindelig. Schloss überragend zum 1:0 ab, traf aber mit dem Kopf nur den Pfosten statt zum beruhigenden 3:0.

Dittgen (ab 72.): Fügte sich nach seiner Einwechslung nahtlos ein.