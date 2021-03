St. Pauli verabschiedet Leon Flach in Richtung Champions League

Mittelfeld-Talent kehrt in sein Geburtsland zurück. Dort kommt er bei einem Verein unter, der auch in der Champions League antritt.

Hamburg. Der Wechsel von Leon Flach in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) ist nun perfekt. Der 20 Jahre alte Deutsch-Amerikaner einigte sich mit dem FC St. Pauli auf eine sofortige Auflösung seines eigentlich noch bis 2022 laufenden Vertrages und schließt sich Philadelphia Union an. „Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg“ twitterte der Club zum Abschied, der sich bereits seit knapp einer Woche angedeutet hatte.

Die Saison in den USA beginnt für Union am 18. April in Columbus, bereits am 7. und 14. April stehen zwei Partien in der amerikanischen „Champions League“ gegen ein Team aus Costa Rica an.

Flach erzielte für St. Pauli einen Saisontreffer

Flach wurde als Sohn deutscher Eltern in Texas geboren und besitzt deshalb die amerikanische Staatsbürgerschaft. Die Familie kehrte nach Schleswig-Holstein zurück, als er ein Jahr alt war. 2016 wechselte er mit 15 Jahren vom VfB Lübeck zum FC St. Pauli.

Flach bestritt in dieser Saison neun Zweitligaspiele und schoss dabei ein Tor am 3. Januar bei der 1:2-Niederlage in Fürth. Seit dem 19. Spieltag Ende Januar wurde er von Trainer Timo Schultz allerdings nicht mehr für den Kader berücksichtigt. Die zweite Mannschaft in der Regionalliga kann wegen der Coronaauflagen nicht spielen.

Leon Flach ist amerikanischer U-Nationalspieler

Die Chance wahrzunehmen, in den USA erstklassig zu spielen, scheint deshalb sinnvoll. Flach hat zudem bereits zwei Länderspiele für die amerikanische U20-Nationalmannschaft bestritten.