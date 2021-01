St. Pauli und Burgstaller halten gegen Holstein Kiel mit

So sieht Zuversicht aus: St. Paulis Trainer Timo Schultz vor dem Anpfiff gegen Kiel.

Neue Nummer eins: Dejan Stojanovic soll am Sonnabend im Nordderby gegen Holstein Kiel St. Paulis Kasten sauber halten.

Vier Hoffnungsträger für ein Hallelujah: Gegen Kiel kehrte unter anderem Stürmer Guido Burgstaller nach langer Verletzungspause in die Startelf des FC St. Pauli zurück.

Hamburg. Mit Neuzugang Dejan Stojanovic im Tor sowie Rückkehrer Guido Burgstaller im Sturm geht Abstiegskandidat FC St. Pauli ins schwere Nordderby gegen Aufstiegsaspirant Holstein Kiel. Der Österreicher Stojanovic verdrängt damit wie bereits vermutet Svend Brodersen, der zuvor den langjährigen Stammtorhüter Robin Himmelmann abgelöst hatte.

Ebenfalls in der Startelf stehen erstmals Innenverteidiger Adam Dzwigala sowie Omar Marmoush. Der Mittelfeldspieler, einer von vier Winterneuzugängen, war beim 1:1 am Mittwoch im Nachholspiel bei den Würzburger Kickers, bereits eingewechselt worden. Eric Smith, am Donnerstag als weiterer Transfer vorgestellt, steht hingegen noch nicht im Kader.

Zur Burgstallers Nominierung sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz vor dem Anpfiff bei Sky: "Guido ist einer der erfahrensten Spieler, der den anderen Sicherheit geben soll." Insgesamt tauschte Schultz im Vergleich zum Würzburgspiel sechsmal durch. "Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder wegkommen von den vielen Wecheln", sagte Schultz. "Es gibt einige Spieler, die nicht auf ihren Positionen spielen."

Die Statistik FC St. Pauli Stojanovic - Dzwigala, Ziereis, Buballa, Paqarada - Zalazar - Becker, Benatelli - Marmoush, 17 Kyereh - Burgstaller. - Trainer: Schultz 1 von 6

Holstein Kiel Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Meffert - Mühling, Lee - Reese, Bartels - Serra. - Trainer: Werner 2 von 6

Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) 3 von 6

Zuschauer Keine 4 von 6

Tore 5 von 6

Gelbe Karten Zalazar – van den Bergh 6 von 6

St. Pauli wartet seit September auf einen Sieg

Gegen Kiel muss St. Pauli seine Negativserie beenden. Die Kiezkicker warten seit September auf einen Sieg und stecken vor der Partie als Tabellenvorletzter mitten im Abstiegskampf. Trainer Schultz genießt noch das Vertrauen der Club-Führung um Präsident Oke Göttlich.

Gegner Holstein Kiel hat sich zu einem Aufstiegskandidaten entwickelt. Zwar verlor die Mannschaft von Trainer Ole Werner am vergangenen Sonntag gegen den VfL Osnabrück erstmals nach drei Remis und fünf Siegen wieder. Dennoch sind die Kieler weiter im Rennen um die Aufstiegsplätze. Der dänische Verteidiger Mikkel Kirkeskov, der erstmals spielberechtigt ist, ist zumindest eine Option für den Kader, wie Werner sagte.