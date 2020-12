FC St. Pauli freut sich über Run auf neue Trikots und Sponsor

Hamburg. Hinter Bernd von Geldern liegen ein paar Tage, in denen er es im Kreise der Familie etwas ruhiger angehen lassen konnte. Ansonsten war der Geschäftsleiter Vertrieb des FC St. Pauli in diesem von den Folgen der Pandemie geprägten Jahr oft als Krisenmanager gefragt.

Dazu war der 54-Jährige auch noch maßgeblich an der Entwicklung der nachhaltigen Teamsport-Kollektion in Eigenregie beteiligt. Im Abendblatt-Interview blickt er zurück auf ein herausforderndes Jahr, berichtet über Zukunftspläne und einen neu gewonnenen Sponsor.

Hamburger Abendblatt: War 2020 das bisher schwerste Jahr für Sie in Ihrer Zeit beim FC St. Pauli seit Oktober 2016?

Bernd von Geldern: Bei St. Pauli war es das auf jeden Fall, aber ich finde, dass es sogar das schwerste Jahr in meinem gesamten bisherigen Berufsleben war. Gleichzeitig habe ich es aber auch als Privileg empfunden, Arbeit zu haben und gefragt zu sein. Es ging aber manchmal über das Leistbare hinaus.

Was war dabei die größte Herausforderung?

Es war ungeheuer anstrengend, dass man sich immer wieder darin geirrt hat, wie es weitergeht und wie sich die Situation in einigen Monaten darstellt. Ein Beispiel aus meinem Privatleben: Als wir im April den ersten Corona-Lockdown hatten, haben wir nie damit gerechnet, dass wir den 50. Geburtstag meiner Frau im Dezember nicht ansatzweise so feiern konnten, wie wir es uns vorgestellt hatten. Beruflich betrachtet kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft wir in den vergangenen Monaten unsere Einschätzungen revidieren mussten, obwohl wir immer schon unterschiedliche Szenarien in Betracht gezogen haben. Wir hatten uns zum Beispiel im November noch darauf vorbereitet, die Öffnungszeiten unserer beiden Fanshops auszuweiten, um im Weihnachtsgeschäft für eine Entzerrung der Kundenströme zu sorgen. Stattdessen mussten wir beide Fanshops wieder komplett schließen.

Wie hoch ist das Umsatzminus im Merchandising-Bereich für 2020 zu beziffern?

Wir müssen das zweigeteilt betrachten, weil bei uns das Geschäftsjahr immer zum 30. Juni endet. Wir hatten zwar im April, Mai und Juni die beiden Fanshops geschlossen, aber einen ungeheuren Schub in unserem Onlineshop. Ich glaube, es war auch eine Solidaritätsbekundung, dass die Fans auf diesem Weg vor allem Textilien gekauft haben. So kam es, dass es vom Merchandising-Umsatz her zum 30. Juni ein überragendes Zweitligajahr war mit einem hohen siebenstelligen Umsatz. Vom Ertrag her war es aber nur mittelmäßig.

Wie ist diese Diskrepanz zu erklären?

Wir haben in jener Phase erfolgreich versucht, ältere Lagerbestände abzubauen, und haben diese Ware zum Teil deutlich preisreduziert angeboten. Das Ziel war, Lagerbestände in Liquidität umzuwandeln, die für den Verein angesichts anderer Einnahmeausfälle wichtig war.

Wie stellt sich die Lage seit dem 30. Juni dar?

Es ist jetzt eine Zurückhaltung zu erkennen. Online läuft der Absatz zwar immer noch ordentlich, aber es wird eine Schleifspur geben. Ich rechne im Merchandising mit einem Umsatzminus im zweistelligen Prozentbereich.

Welche Rolle spielte dabei, dass es seit Mitte März nur noch Heimspiele völlig ohne oder zweimal nur mit extrem wenigen Zuschauern gab?

Das spielte eine sehr große Rolle. Man kann sich kaum vorstellen, was sonst gerade bei Heimspielen im Dezember im Fanshop am Stadion los war. An diesen Tagen wurden regelmäßig Umsätze erzielt, die wirklich relevant für das Jahresergebnis waren. Das ist nicht durch Onlinehandel zu substituieren. Dieser Dezember ist eine Katastrophe. Über die gesamte Corona-Zeit gesehen waren unsere Fanshops nur in rund 50 Prozent der sonst üblichen Stunden geöffnet. Wir hatten daher auch für die Mitarbeiter*innen im Merchandising Kurzarbeit von 50 Prozent angemeldet.

Haben Sie jetzt, da die Fanshop wieder schließen mussten, erneut Kurzarbeit angemeldet?

Ja, wir haben vom Beginn des Lockdowns am 16. Dezember bis Ende Februar wieder Kurzarbeit für den Merchandising-Bereich, der ja eine separate Einheit mit rund 100 Personen ist, eingeführt.

Wie stellt sich die Arbeitssituation insgesamt in den von Ihnen verantworteten Bereichen dar?

Die ist extrem unterschiedlich, weil wir sehr heterogene Bereiche haben. Im Bereich Catering und Events ist nur sehr wenig zu tun, im Merchandising reicht es von der Überlastung der im Lager Tätigen bis zur 70-prozentigen Kurzarbeit im Fanshop am Stadion. In der Vermarktung arbeiten alle auf 100 Prozent, während im Ticketing in den beiden kommenden Monaten niemand tätig sein wird. Zum Teil haben wir Mitarbeiter*innen aus den beiden Fanshops für das Onlinegeschäft rekrutiert. Ganz wichtig aber ist, dass wir unser im April formuliertes Ziel, auf betriebsbedingte Kündigungen wegen der Corona-Pandemie zu verzichten, erreicht haben und dieses Ziel auch weiterhin verfolgen.

Seit Anfang Dezember kann das neue, erstmals in Eigenregie hergestellte Heimtrikot für die kommende Saison bestellt werden. Wie ist dieses Geschäft angelaufen, obwohl das Trikot physisch erst im Mai tatsächlich zu bekommen sein wird?

Wir sind ja bisher keine besonders guten Trikot-Verkäufer gewesen. Jetzt waren wir schon am ersten Verkaufstag sicher im vierstelligen Bereich, was ein Vielfaches dessen war, was wir sonst am ersten Verkaufstag eines Trikots von einem externen Ausrüster abgesetzt haben. Bis Ende Dezember hoffen wir, dass wir fünfstellig werden. Aber für uns ist aktuell nicht nur die absolute Zahl an bestellten Trikots wichtig, sondern das Statement für Nachhaltigkeit sowie die wirtschaftliche Planbarkeit. Das Trikot wird gut angenommen, dennoch werden wir jetzt auch noch einmal in der Kommunikation Gas geben und die Chance für die Fans herausstellen, eine individuelle Botschaft anstelle des Hauptsponsor-Schriftzugs auf der Vorderseite drucken zu lassen. Dieses Angebot werden wir später definitiv nicht wiederholen.

War angesichts der – natürlich nicht vorherzusehenden – Corona-Krise der Zeitpunkt, die Vermarktung in die eigenen Hände zu nehmen, nicht doch sehr ungünstig, zumal jetzt die millionenschwere Garantiesumme eines externen Vermarkters wegfällt?

Für uns war es eine eminent wichtige Entscheidung. Mit dem Rückkauf der Merchandisingrechte 2016 und mit der Vermarktung in der eigenen Hand seit 2019 haben wir wichtiges Tafelsilber in den Verein zurückgeholt. Dies würde uns erlauben, in einer Notsituation strategische Partner hinzuzuholen. Wir fühlen uns sehr wohl in der Rolle, über dieses Tafelsilber zu verfügen. Dieses Jahr wäre für jeden Vermarkter extrem schwer geworden. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir gerade in dieser Situation mit unseren Sponsoren, Partnern, Séparée- und Businessseatkunden direkt kommunizieren und die Situation besprechen können und nicht eine andere Firma dazwischengeschaltet ist. Wir konnten so beispielsweise einigen Kunden eine individuelle Grußbotschaft von Timo Schultz zukommen lassen, weil wir vereinsintern den direkten Zugriff haben. Ich finde bei unserem Trainer und bei Sportchef Andreas Bornemann für diese Angelegenheiten viel Gehör. Für ein Drittunternehmen wäre das schon schwieriger. Bei den Séparéebesitzern, bei denen ja zum Teil auch Sponsorenverträge dranhängen, spüren wir gleichzeitig eine ungeheuer hohe Solidarität. Bei den Businessseats haben wir von vornherein einen Preisabschlag von 25 Prozent vorgenommen. Eine Erstattung käme also erst jetzt nach dem fünften Heimspiel in Betracht.

Wie viele Séparée-Kunden sind zu dieser Saison abgesprungen?

Es ist ein normaler Vorgang, dass auch Séparée-Kunden zum Ende einer Saison kündigen. In diesem Jahr ist es uns auch wegen der Nicht-Zulassung von Zuschauern schwerer gefallen, diese zurückzugewinnen. Derzeit sind vier der insgesamt 39 Logen frei. Aber selbst über diese vier freien Logen führen wir erfolgversprechende Verhandlungen, obwohl wir nicht wissen, wann die Séparées wieder genutzt werden können

Wie sehr belastet neben der Pandemie die mäßige sportliche Situation der Profimannschaft die Verhandlungen mit Sponsoren und anderen professionellen Kunden?

Ich spüre davon sehr wenig. Wir haben auch in den vergangenen Jahren gemerkt, dass unser Geschäft unabhängig von der sportlichen Entwicklung laufen kann. Wir sind beispielweise in finalen Verhandlungen mit der Gebrauchtwagen-Findemaschine JUHU.auto als neuen Kunden in der Partnerkategorie Kiezkönig. Ganz grundsätzlich aber habe ich mich über den Umbruch im Sommer gefreut und bin sehr positiv, dass er Früchte tragen wird.

Verzichten in dieser Saison weniger Dauerkarten-Inhaber auf eine Rückerstattung als zum Ende der vergangenen Saison? Nicht alle fanden es besonders gut, dass St. Pauli schon im Sommer Dauerkarten verkauft hat, obwohl völlig unklar war, ob in dieser Saison überhaupt wieder Zuschauer in größerer Zahl zugelassen werden.

Das kann ich von den Zahlen her bisher nicht bestätigen. Aber je mehr Spiele nicht besucht werden können, desto mehr müssen wir damit rechnen, dass die Fans ihr Geld zurückhaben möchten. Ich habe andererseits aber auch schon Anfragen von Dauerkarteninhabern erhalten, die gleich für die ganze Saison auf eine Erstattung verzichten möchten. Grundsätzlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es verhindern, dass sich die Menschen durch die Geisterspiele vom Fußball entfremden und Lust verlieren, ins Stadion zu gehen.

Wie empfinden Sie ganz persönlich die Geisterspiele, bei denen Sie ja teilweise als Vertreter des FC St. Pauli live dabei sein dürfen?

Ich finde, dass die Spieler sehr professionell damit umgehen und auf dem Feld auch eine hohe Emotion entwickeln. Mir aber fehlt allein schon bei der Anreise die spezielle Atmosphäre – und diese emotionale Wucht der Massen im Stadion sowieso.

"Mir fehlt allein schon bei der Anreise die spezielle Atmosphäre": Bernd von Geldern (l.) beim 1:0-Heimsieg über Nürnberg im Mai auf der Millerntor-Tribüne.

Sie haben maßgeblich die USA-Reisen des FC St. Pauli 2018 und 2019 organisiert. In diesem Jahr sollte es im Juni erstmals nach Kalifornien gehen. Denken Sie jetzt überhaupt daran, dies 2021 umzusetzen?

Wir haben ja eine Kooperation mit den Oakland Roots. Aber im Moment verbietet sich, irgendetwas in dieser Richtung konkret zu planen. Die Sehnsucht habe ich auf jeden Fall, denn die beiden ersten USA-Reisen haben uns sehr viel gegeben.