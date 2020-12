FC St. Pauli: Göttlich verspricht Geld für neue Spieler

Mitten in der Pandemie und den damit verbundenen finanziellen Einbußen droht dem Club der Abstieg in die Dritte Liga.

Hamburg. Die Situation ist emotional, wirtschaftlich und sportlich schwierig“ – so fasst Oke Göttlich prägnant zusammen, wie es um den FC St. Pauli bestellt ist. Mitten in der Pandemie und den damit verbundenen finanziellen Einbußen droht seinem Club auch noch der Abstieg in die Dritte Liga. Schon auf der virtuellen Mitgliederversammlung hatte er dieses Szenario als „Katastrophe“ bezeichnet.

Das ist keineswegs übertrieben, würden doch in der Dritten Liga rund 90 Prozent der Einnahmen durch die TV-Rechte wegfallen, also mehr als zehn Millionen Euro. Hinzu kommt, dass überhaupt nicht absehbar ist, wann wieder Zuschauer in nennenswerter Zahl ins Stadion kommen dürfen.

Wegfall von zwei Einnahmequellen droht

Es droht also der Wegfall von gleich zwei Einnahmequellen in zweistelliger Millionenhöhe. „Der Zeitpunkt, dass es wehtut, ist schon längst gekommen“, sagte Oke Göttlich jetzt im Jahresabschlussgespräch mit Medienvertretern in Bezug auf die wirtschaftlichen Einbußen durch die zehn Heimspiele mit entweder gar keinen (acht) oder extrem wenigen Zuschauern.

„Wir müssen gucken, wie wir mit der Situation umgehen, wenn sie noch sechs oder zwölf Monate weitergeht. Dann muss in allen Bereichen über Anpassungen nachgedacht werden. Und nichts wäre in dieser Zeit schlimmer als ein Abstieg obendrauf“, sagte Oke Göttlich. Bisher hat es Millerntor-Club, der in den verschiedenen Bereichen rund 600 Personen beschäftigt, geschafft, ohne betriebsbedingte Kündigungen für seine sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter auszukommen.

Sponsorenverträge sind in der Dritten Liga erheblich niedriger dotiert

Bei einem Abstieg wäre dies nicht mehr durchzuhalten, zumal auch Sponsorenverträge in der Dritten Liga erheblich niedriger dotiert sind. Längst hat es nach der jüngsten 0:3-Heimniederlage gegen Düsseldorf und dem Verharren auf einem direkten Abstiegsplatz Krisensitzungen gegeben. „Wenn man nach 13 Spieltagen auf Tabellenplatz 17 steht, dann ist alle Alarmbereitschaft da, dass Dinge hier verändert werden sollen.

Diese Veränderungen werden unter den sportlich handelnden Timo Schultz und Andreas Bornemann besprochen. Die beiden entscheiden, ihre Empfehlungen gehen an uns, und wir schauen, ob es unter allen Rahmenbedingungen möglich ist“, beschreibt Göttlich das Vorgehen zwischen dem hauptamtlichen Cheftrainer und Sportchef auf der einen und dem ehrenamtlichen Präsidium auf der anderen Seite.

Keine überhasteten Entscheidungen

„Wir werden uns nicht überschlagen in hysterischen oder von außen an uns herangetragenen Systemdestabilatoren“, sagt Göttlich in seinem ureigenen Vokabular. Anders ausgedrückt: Es wird jetzt weder eine Ablösung des Trainers noch des Sportchefs geben. „Ich bin auch sehr selbstkritisch der Überzeugung, dass Diskontinuität für einen Fußballverein eines der größten Gifte ist“, sagt St. Paulis Präsident.

Die Selbstkritik ist dabei darauf gemünzt, dass es unter seiner nunmehr sechsjährigen Führung bereits fünf Trainerwechsel gab. Dazu mussten drei Sportchefs gehen. Der letzte davon, namentlich Uwe Stöver, grüßt übrigens mit Holstein Kiel als Weihnachtsmeister der Zweiten Liga.