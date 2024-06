Hamburg. Das Eigengewächs will in der Dritten Liga auf Spielzeit kommen. In Hamburg hatte er unter Trainer Baumgart keine Perspektive.

Die Nachricht, die der HSV am Montagnachmittag verbreitete, war keine große Überraschung. Eigengewächs Elijah Krahn wechselt zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. In Hamburg hatte der 20-Jährige insbesondere in der vergangenen Rückrunde unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart keine Rolle mehr gespielt. Insgesamt kam er in der abgelaufenen Saison nur zu drei Zweitligaeinsätzen, sammelte vor allem Spielpraxis bei der U21 in der Regionalliga Nord.

HSV News: Elijah Krahn wechselt nach Saarbrücken

„Elijah hat sich bei uns im Nachwuchs Jahr für Jahr positiv entwickelt und in der jüngeren Vergangenheit seine ersten Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Der Wechsel in die 3. Liga kann nun der ideale nächste Schritt auf seinem Weg sein“, sagt HSV-Profifußballdirektor Claus Costa, „wir wünschen ihm dafür nur das Beste und werden seine Entwicklung im Auge behalten.“

In Saarbrücken soll Krahn nun endlich im Profifußball ankommen. „Ich habe nach vielen schönen Jahren beim HSV eine neue Herausforderung gesucht, wo ich mich im Aktiven-Fußball weiterentwickeln kann. Der FCS hat sich durch die Pokalerfolge einen Namen gemacht. Ich weiß, was hier bei Heimspielen los sein wird und freue mich auf die neue Saison, in der ich den Konkurrenzkampf annehmen werde“, sagte Krahn.