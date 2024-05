Hamburg/Köln. Nach der Relegation ist vor der EM: Der neue Sportvorstand des HSV lässt sich seine Arbeit mit Fernsehsendern nicht nehmen.

Vertrag ist Vertrag: Stefan Kuntz wird trotz seines neuen Jobs als Sportvorstand beim HSV während der EM für RTL als TV-Experte arbeiten. Das bestätigte der TV-Sender auf dpa-Anfrage. An dem Engagement habe sich nichts geändert, hieß es.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kuntz war zuletzt auch bei Sat.1 als TV-Experte im Einsatz, etwa am Montagabend beim Relegationsspiel Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum (5:6 i.E.) an der Seite von Moderator Matthias Opdenhövel. Auch für die ARD war der 61 Jahre alte Saarländer in der jüngeren Vergangenheit im Einsatz.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

HSV: Stefan Kuntz arbeitet weiter als TV-Experte

RTL will während der EM täglich von 20.15 Uhr an die von Stefan Raab konzipierte Spieltagsshow „Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen“ zeigen.

Im Wechsel sollen Moderator Elton gemeinsam mit Kuntz sowie Moderator Jan Köppen gemeinsam mit dem gebürtigen Hamburger Stefan Effenberg die Höhepunkte des Spieltages unterhaltsam aufbereiten.

Stefan Kuntz: „Jetzt zählt nur noch der HSV“

Kuntz war in der Vorwoche als Sportvorstand des HSV vorgestellt worden. Er löste Jonas Boldt nach dem erneut verpassten Aufstieg ab.

Lesen Sie mehr zum HSV und Stefan Kuntz:

„Ich habe dem Aufsichtsrat gesagt, es gibt einige vertragliche Verpflichtungen, die ich in meiner Freiheit als Privatier oder Arbeitsloser eingehen konnte“, hatte Kuntz am vergangenen Donnerstag in Hamburg gesagt. „Das versuche ich natürlich, jetzt anzupassen. Jetzt zählt nur noch der HSV.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

dpa/HA