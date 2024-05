Hamburg. Neues Engagement des Ex-Vorstands hängt mit Hamburger Sportgröße zusammen. HSV-Vorbereitungsstart mit erstem Testspiel terminiert.

In den vergangenen Tagen verabschiedete sich Jonas Boldt durchaus stilvoll vom HSV. Nachdem ihn der Aufsichtsrat am Dienstag nach fünf Jahren von seinem Amt als Sportvorstand freigestellt hatte, lud er die gesamte Geschäftsstelle zu einer Abschiedsfeier ein. Auch Nachfolger Stefan Kuntz durfte dabei sein.

„Ich habe mich bei der Verabschiedung logischerweise nicht mit eingemischt. Trotzdem kam von ihm das Angebot, gerne vorbeizukommen. So eine Staffelübergabe habe ich sehr selten erlebt. Das entspricht vielen Werten, die ich auch habe“, sagte Kuntz bei seiner Vorstellung am Donnerstag.

HSV News: Ex-Vorstand Boldt gründet Sportplattform

Auch nach seiner Zeit beim HSV will Boldt vorerst in Hamburg wohnen bleiben. Ein Argument dafür könnte auch das Projekt „POWWOW Sports“ sein, das der 42-Jährige mit dem langjährigen Hockey-Nationalspieler Moritz Fürste (39) gestartet hat. Boldt und Fürste, der in seiner aktiven Karriere zweimal Olympiasieger wurde und danach vor allem mit dem Fitness-Event „Hyrox“ Erfolg hatte, sind eng miteinander befreundet.

Neben den beiden Freunden sind auch Fortuna Düsseldorfs Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding, Sportkommentator und Ex-Profi Jonas Hummels sowie die Digital- und Sportunternehmer Paolo Anania und Lars Stegelmann an dem Projekt beteiligt. Worum es sich bei „POWWOW Sports“ handelt, ist derweil noch etwas schleierhaft. „Wir sind mehr als eine Sportplattform“, heißt es dazu etwas kryptisch auf der Website des Unternehmens, das laut Impressum von Borgerding vertreten wird.

Boldt und Fürste planen Sportfestival in Düsseldorf

Geworben wird auf LinkedIn und Instagram zudem bereits für ein Sportfestival am 12. September in Düsseldorf. „Wir sind mehr als nur ein Sportfestival – wir sind eine physische und digitale Plattform für Athleten, um die Sportwelt zu transformieren. Zusammen können wir ein einzigartiges und dynamisches Umfeld für Athleten, Entscheider und alle Sport-Enthusiasten schaffen“, heißt es auf LinkedIn.

Während neben Boldt auch Ex-Trainer Tim Walter, der vor einem Engagement beim englischen Zweitligisten Hull City steht, offenbar eine neue Beschäftigung gefunden hat, hat Hamburg indes auch einen neuen Nationalspieler dazugewonnen. HSV-Offensivspieler Immanuel Pherai wurde am Freitag erstmals in die Nationalmannschaft von Suriname berufen.

Der langjährige Juniorennationalspieler der Niederlande soll im Juni in den WM-Qualifikationsspielen gegen die karibischen Inselstaaten St. Vincent und die Grenadinen sowie Anguilla sein Länderspieldebüt für das Land an der Nordostküste Südamerikas geben. Der 23-Jährige wurde bei AZ Alkmaar und Borussia Dortmund ausgebildet und kam im vergangenen Jahr nach einer Zweitligasaison bei Eintracht Braunschweig zum HSV. Suriname ist das Heimatland seines Vaters.

Unterdessen steht auch fest, wann der HSV mit der Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison beginnen wird. Nach den obligatorischen Leistungstests am 29. und 30. Juni absolvieren die Hamburger am Ende der ersten Trainingswoche ein Testspiel beim TuS Neetze. Die Partie beim niedersächsischen Landesligisten findet am 6. Juli (14 Uhr) im Neetzer Jahnstadion statt.