HSV gegen Zürich live: Schweizer treffen nach Konter zum Ausgleich

Sotogrande. Zum Abschluss des Trainingslagers im spanischen Sotogrande testet der HSV an diesem Donnerstag gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich (13.30 Uhr). Spielort ist das Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion in der Nähe des Affenfelsens von Gibraltar. Nach den beiden Kurztestspielen gegen den niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven (2:2, 0:0) ist die Partie die Generalprobe für den Zweitliga-Jahresauftakt beim FC Schalke 04 am Sonnabend, den 20. Januar. Alle Informationen zum Spiel gibt es hier im Liveblog.

HSV gegen Zürich live: Alle Infos im Liveblog

Zur Halbzeit steht es zwischen dem HSV und dem FC Zürich 1:1-Unentschieden. Mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff wären die Hamburger fast wieder in Führung gegangen. Nach einer Ecke von Dompé traf Heyer aus wenigen Metern die Unterkante der Latte. Nach einer munteren ersten Hälfte geht das Remis in Ordnung. Der HSV hatte mehrere Torchancen, zeigte sich in der Rückwärtsbewegung aber anfällig.

Zürich kontert den HSV aus

Zürich gleicht überraschend aus! Nach einem eigenen Eckball verliert Moritz Heyer den Ball am gegnerischen Strafraum, dann geht es schnell. Linksaußen Adrian Guerrero legt von der Grundlinie auf den mitgelaufenen Ifeanyi Mathew. Heuer Fernandes kann dessen Schuss noch parieren, im Nachsetzen drückt Jonathan Okita den Ball aber über die Linie (31.).

Jonas Meffert trifft aus der Distanz

Nach 16 Minuten liegt der HSV mit 1:0 in Führung. Jonas Meffert sorgte nach Zuspiel von Bakery Jatta mit einer sehenswerten Direktabnahme aus 18 Metern für den ersten Treffer der Partie (31.). Der Ball schlug präzise im rechten unteren Eck ein. Die Führung ist nicht unverdient; die Hamburger machen bislang den agileren Eindruck als die Schweizer. Kurz nach dem Treffer hätte Jean-Luc Dompé fast erhöht, sein Fernschuss ging aber nur die Latte.

Walter schont Stürmer Glatzel

Tim Walter lässt Angreifer Robert Glatzel zunächst draußen. Anstelle des 30-Jährigen beginnt Andras Nemeth im Sturmzentrum. Links hinten verteidigt Moritz Heyer statt Miro Muheim, im Tor erhält Matheo Raab den Vorzug vor Daniel Heuer Fernandes. Stephan Ambrosius ist nach überstandener Erkältung wieder zurück und bildet zusammen mit Dennis Hadzikadunic die Innenverteidigung.

FC Zürich: Brescher – Kamberi, Katic, Daprela – Wellner, Mathew, Guerrero – Krasniqi, Marchesano, Oktia – Afriyi.

HSV: Raab – Van der Brempt, Hadzikadunic, Ambrosius, Heyer – Meffert – Pherai, Benes – Jatta, Nemeth, Dompé.

Spielstand: 1:1

Tore: 0:1 Meffert (16.), 1:1 Okita (31.)