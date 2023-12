HSV-Spiele von DFL terminiert: Großes Revanchespiel um 20.30 Uhr

Die DFL setzt die Spieltage 19 bis 26 zeitgenau an. Zu Hause tritt der HSV fast nur sonntags an – mit einer Ausnahme.

Beim Pokal-Aus in Berlin bekam der HSV Herthas Unterschiedsspieler Fabian Reese überhaupt nicht in den Griff. Anfang Februar können die Hamburger zeigen, dass sie es besser können.

Hamburg. HSV-Fans können ihre Terminkalender zücken: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 19 bis 26 zeitgenau terminiert. Das größte Highlight erwartet die Hamburger am 3. Februar mit dem Auswärtsspiel am späten Sonnabendabend im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC (20.30 Uhr).

Es ist zugleich die Neuauflage des Pokal-Achtelfinals Anfang des Monats, als der HSV erst im Elfmeterschießen scheiterte, nachdem er zuvor jeweils zwei späte Gegentore in der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung kassiert hatte. Damals bekamen die Hanseaten Herthas alles überragenden Unterschiedsspieler Fabian Reese nicht in den Griff – auch, weil Trainer Tim Walter 120 Minuten lang keine taktischen Anpassungen vornahm, den Flügelstürmer zum Beispiel konstant zu doppeln.

HSV-Spiele: Revanche gegen Hertha?

Nur zwei Monate später erhält der HSV die Möglichkeit auf eine Revanche. Ob Walter dann noch Trainer im Volkspark ist, bleibt weiterhin offen. Der Club hat noch kein abschließendes Urteil seiner großen internen Analyse getroffen. Fest steht lediglich, dass die Hamburger erneut von mehr als 10.000 Fans unterstützt werden dürften.

Beim Blick auf die weiteren Spieltagsansetzungen der DFL fällt auf, dass die nun terminierten fünf Heimspiele des HSV bis auf eine Ausnahme am Sonntag um 13 Uhr stattfinden. Lediglich das Nordduell gegen Hannover 96 findet an einem Freitag (9. Februar) statt.

Mehr zum Thema:

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Rückrundenauftakt beim Bundesligaabsteiger FC Schalke 04 (20. Januar, 20.30 Uhr) war bereits zuvor angesetzt worden.

Die HSV-Spiele in der Übersicht:

18. Spieltag: Schalke – HSV: Sa., 20. Januar, 20.30 Uhr

19. Spieltag: HSV – Karlsruhe: So., 28. Januar, 13 Uhr

20. Spieltag: Hertha – HSV: Sa., 3. Februar, 20.30 Uhr

21. Spieltag: HSV – Hannover: Fr., 9. Februar, 18.30 Uhr

22. Spieltag: Rostock – HSV: Sa., 17. Februar, 13 Uhr

23. Spieltag: HSV – Elversberg: So., 25. Februar, 13 Uhr

24. Spieltag: HSV – Osnabrück: So., 3. März, 13 Uhr

25. Spieltag: Düsseldorf – HSV: Fr., 8. März, 18.30 Uhr

26. Spieltag: HSV – Wiesbaden: So., 17. März, 13 Uhr